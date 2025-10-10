قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
بداية من الغد.. مطار مرسى علم يستقبل 177 رحلة طيران دولية على مدار أسبوع
ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا |صور
حماة الوطن بالإسماعيلية: وقف الحرب بغزة ينهي التوترات في حركة الملاحة العالمية
خطبة الجمعة اليوم.. خطورة التنمّر على الفرد والمجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط: ترقيم الأكشاك بالكيو آر كود وسحب التراخيص من المخالفين

إجتماع محافظ أسيوط
إجتماع محافظ أسيوط
إيهاب عمر

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة مستجدات الملفات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وسرعة الإنجاز في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ملف تقنين أراضي الدولة، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تراخي أو تقصير، وأن العمل بروح الفريق هو السبيل لتحقيق تطلعات المواطنين.

جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتوعد المقصرين 

وخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط بضرورة تسريع وتيرة التقنين والانتهاء من أكبر عدد ممكن من العقود وفقًا للإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن المسئول الذي يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء مهامه لن يكون له مكان في الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة ومحاسبة المقصرين.

ترقيم جميع الأكشاك وعربات الطعام وتزويدها بعلامة "كيو آر كود" 

وفيما يتعلق بملف الأكشاك وعربات الطعام، أكد المحافظ أن هذا الملف يحتاج إلى وقفة حاسمة وتنظيم صارم، مشيرًا إلى أن الهدف من تخصيص الأكشاك هو دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية، إلا أن بعض الحالات خرجت عن الهدف الأساسي واستغلت الأكشاك في التأجير من الباطن أو التسبب في إشغالات للطريق العام.

وفي هذا الإطار، أصدر المحافظ توجيهات حازمة بترقيم جميع الأكشاك وعربات الطعام وتزويدها بعلامة "كيو آر كود" تحتوي على بيانات صاحب الترخيص والرخصة الصادرة له، مع إلزام أصحاب الأكشاك بوضع الرخصة في مكان ظاهر على واجهة الكشك لضمان الشفافية وسهولة المتابعة، كما وجه بتكثيف أعمال التفتيش الميداني، مؤكدًا أن أي مخالف أو من يثبت قيامه بتأجير الكشك من الباطن سيتم سحب الترخيص منه فورًا دون أي استثناءات.

كما شدد اللواء هشام أبوالنصر على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع المراكز والأحياء، وتكثيف حملات رفع القمامة والكنس اليومي وزيادة عدد الورديات، مؤكدًا أن مظهر الشارع هو المقياس الحقيقي لأداء الأجهزة التنفيذية، ولن يتم قبول أي مظاهر للإهمال أو التراخي في هذا الملف الحيوي.

واختتم محافظ أسيوط الاجتماع برسالة واضحة لرؤساء المراكز والأحياء بأن المرحلة الحالية لا تحتمل المجاملة أو التهاون حيث أن المواطن ينتظر خدمات ملموسة على أرض الواقع، وعلينا جميعًا أن نكون على قدر المسئولية، مشددًا على أن المتابعة ستكون يومية والنتائج ستحدد استمرار أو إبعاد أي مسؤول عن موقعه.

أسيوط تقنين أراضي الدولة أخبار أسيوط أراضي الدولة الأكشاك أخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري: تعديات مجرى النهر تؤثر على إمرار التصرفات المائية المطلوبة

وزير الزراعة

وزير الزراعة: التعاون القاري مفتاح تحقيق الأمن الغذائي.. ومصر تضع خبرتها لخدمة القارة السمراء

معهد ناصر

خبير مصري عالمي في زراعة الأعضاء.. الصحة : 28 عملية جراحية بمعهد ناصر

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد