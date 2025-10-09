قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لقاء بين محافظ أسيوط والمزارعين لبحث تطوير الزراعة وتنظيم معرض للآلات الحديثة |صور

محافظ أسيوط يلتقي المزارعين والشركة المصرية للتنمية الزراعية لبحث تطوير القطاع الزراعي وإقامة معرض للمعدات والآلات الحديثة
محافظ أسيوط يلتقي المزارعين والشركة المصرية للتنمية الزراعية لبحث تطوير القطاع الزراعي وإقامة معرض للمعدات والآلات الحديثة
إيهاب عمر

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لقاءً موسعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، مع عدد من المزارعين والمنتجين وممثلي الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية – إحدى شركات البنك الزراعي المصري – لبحث فرص الاستثمار الزراعي وسبل دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز التنمية الزراعية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المحاسب منتصر الأبجيجي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات والصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد كبير من المزارعين والمنتجين.

أهم التحديات التي تواجه المزارعين

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ أهم التحديات التي تواجه المزارعين، وسبل التعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتقديم حلول متكاملة تخدم القطاع الزراعي بالمحافظة. كما ناقش آليات توفير ماكينات الري الحديثة "دويتس" ذات التكنولوجيا الألمانية المتطورة، والصوب الزراعية الذكية التي تسهم في رفع الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه والأسمدة، بجانب توفير مستلزمات الزراعة من بذور وأسمدة ومعدات بجودة مضمونة وأسعار مناسبة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الدولة تولي قطاع الزراعة اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن استراتيجية الدولة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وقال المحافظ نسعى من خلال هذه اللقاءات إلى خلق شراكات فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين، لتوفير حلول عملية ترفع كفاءة الإنتاج وتدعم الاقتصاد المحلي، بما ينعكس على حياة الفلاحين وتحسين مستوى المعيشة بالمناطق الريفية.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، مؤكدًا أنها تمثل ذراعًا قوية للدولة في دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بكفاءة عالية، بما يسهم في تطوير منظومة الزراعة الحديثة بالمحافظة.

من جانبه، أوضح المحاسب منتصر الأبجيجي أن الشركة مستمرة في دعم المزارعين من خلال توفير المعدات الزراعية المتطورة وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءتهم في استخدام التقنيات الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمساندة الفلاح المصري، مضيفًا أن الشركة تعمل وفق خطة شاملة تستهدف تحديث البنية الزراعية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الشركة ستقيم خلال شهر أكتوبر، وبالتعاون مع محافظة أسيوط، معرضًا زراعيًا شاملًا لعرض أحدث المعدات والآلات الزراعية والمنتجات الحديثة، وتوفير جرارات "بيلاروس" وماكينات ري "دويتس" والحصادات والعزاقات بأسعار تنافسية، مع تقديم تسهيلات في السداد عبر قروض البنك الزراعي المصري.

أسيوط المزارعين المنتجين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية البنك الزراعي المصري فرص الاستثمار

صحة الشرقية
