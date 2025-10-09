قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يحضر الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة والعشربن لـ "الكوميسا"
هيئة البث الإسرائيلية: محادثات اليوم التالي في غزة لم تبدأ بعد
«لأول مرة بدون حسبة برما».. عمرو أديب يُعلّق على تأهل «الفراعنة» لكأس العالم
ضمانات أمريكية.. مصر ترفض الوجود الإسرائيلي الدائم بمحور صلاح الدين
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 من مصر إلى قطاع غزة
التحقيق في إصابة رئيس مباحث شبين القناطر فى مداهمة بالقليوبية
الهدف الهوائي .. حسن المستكاوي يتغنى بتأهل منتخب مصر لكأس العالم
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بدور مصر في إنهاء الحرب على غزة
تعرّف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
أردوغان : سنواصل نضالنا حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافيًا
محافظات

محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة في بطولة الصعيد لمراكز الشباب

محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم بالمركز الأول في بطولة الصعيد لمراكز الشباب
محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم بالمركز الأول في بطولة الصعيد لمراكز الشباب
إيهاب عمر

كرم اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فريق المحافظة للسباحة بمراكز الشباب، بعد تتويجهم بالمركز الأول في بطولة الصعيد لمراكز الشباب في نسختها الثالثة، والتي أقيمت باستاد بني سويف الرياضي خلال شهر سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمد عصامي مساعد مدير الأمن، والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

 شارك في البطولة بـ 30 سباحًا متميزًا من الجنسين

وأوضح محافظ أسيوط أن فريق أسيوط شارك في البطولة بـ 30 سباحًا متميزًا من الجنسين، ممثلين لمركزي شباب ناصر بأسيوط والشيخ نجيب بالقوصية، ونجحوا في حصد 33 ميدالية متنوعة (ذهبية وفضية وبرونزية) في منافسات الفردي والتتابع، مشيرًا إلى أن 14 سباحًا منهم تمكنوا من الفوز بأكثر من ميدالية، وهو ما ساهم في تتويج المحافظة بالمركز الأول وكأس البطولة عن جدارة.

ووجه المحافظ التهنئة لأبطال أسيوط وجهازهم الفني والإداري، مثمنًا ما قدموه من أداء مشرف يمثل شباب المحافظة، ومؤكدًا دعمه الكامل لهم لمواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية على مستوى الجمهورية.

وفي ختام الحفل، حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ احتفاءً بهذا الإنجاز، معربين عن سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة التي تعكس اهتمام المحافظة بأبنائها الموهوبين، وتشجعهم على مواصلة النجاح ورفع اسم أسيوط عاليًا في مختلف المنافسات الرياضية.

أسيوط مراكز الشباب بطولة الصعيد بطولة الصعيد لمراكز الشباب 33 ميدالية متنوعة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النبي هو الأسوة الحسنة لكل من أراد الله ونعيمه

فضل الصدقة

هل إخراج الصدقة بأكثر من جائز أم إفرادها أفضل؟

حكم تأجيل غسل الجنابة

هل يجوز تأجيل الصلاة بسبب عدم الاغتسال من الجنابة؟.. مجدي عاشور يجيب

بالصور

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة
الجوافة
الجوافة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

