قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة تتجاوز 20 مليون..افتتاح وحدة الكلى الصناعية بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي

رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الصناعية بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي بتكلفة تتجاوز 20 مليون
رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الصناعية بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي بتكلفة تتجاوز 20 مليون
إيهاب عمر

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء وحدة الكلى الصناعية بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، بتكلفة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الجامعة الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة وتخفيف الأعباء عن المرضى، لا سيما القاطنين بالمناطق المجاورة للمستشفى.

وذلك بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور زكريا عبد الصادق مدير المستشفى، والدكتورة عفت عبد الهادي رئيس قسم الكلى الصناعية بالمستشفيات الجامعية والمشرف العام على وحدات الكلى، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور شحاتة الضبع المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتورة أسماء نادي زميل أمراض الكلى والمشرف على الوحدة و الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور عاطف هاشم مدير إدارة وحدات الكلى بمديرية الصحة، والدكتورة وردة محمد القائم بعمل المدير الطبي بالمستشفى، و أحمد حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية والهندسية بالمستشفى، إلى جانب عدد من الأطباء وأطقم التمريض.

 تبلغ طاقتها الاستيعابية 16 جهاز غسيل كلوي

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن الوحدة الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية داخل مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 16 جهاز غسيل كلوي، تضم 12 سريرًا و4 كراسي مخصصة لجلسات الغسيل الكلوي، إلى جانب وحدة متطورة لمعالجة المياه، وقد تم تجهيزها بالكامل وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية وبما يواكب التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات علاجية متخصصة

وأضاف رئيس الجامعة أن افتتاح وحدة الكلى الصناعية يأتي ترجمةً لرؤية جامعة أسيوط في دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات علاجية متخصصة على أعلى مستوى من الجودة، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير بنيتها التحتية الطبية بما يحقق التكامل بين مستشفياتها داخل مدينة أسيوط وأسيوط الجديدة، لتوفير أفضل رعاية طبية ممكنة للمرضى.

وأشار الدكتور علاء عطية إلى أن إنشاء الوحدة يأتي استكمالاً لجهود الجامعة في دعم مستشفياتها الجامعية بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، وتوسيع قاعدة الخدمات العلاجية المقدمة في مختلف التخصصات، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتصبح مركزًا متكاملًا للرعاية الصحية المتطورة يخدم أبناء المحافظة والمناطق المجاورة.

ومن جانبه، صرّح الدكتور زكريا عبد الصادق، مدير مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، أن افتتاح وحدة الكلى الصناعية يمثل خطوة مهمة نحو استكمال منظومة الخدمات الطبية المتخصصة داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن الوحدة تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي، خاصةً في المناطق الجديدة والمجتمعات العمرانية المحيطة.

وأضافت الدكتورة عفت عبد الهادي رئيس قسم الكلى الصناعية بالمستشفيات الجامعية والمشرف العام على وحدات الكلى، أن وحدة الكلى الصناعية بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي تقدم باقة متكاملة من الخدمات العلاجية لمرضى الفشل والقصور الكلوي، تشمل إجراء جلسات الغسيل الكلوي بأحدث أجهزة التنقية، مع متابعة طبية دقيقة لحالة المرضى أثناء الجلسات وبعدها، في إطار منظومة شاملة تضمن جودة الخدمة وسلامة المرضى.

أسيوط جامعة أسيوط وحدة الكلى الصناعية مستشفى أسيوط الجديدة الخدمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

أجهزة رمد بمليون جنيه هدية لأهالي الغربية احتفالا بالعيد القومي الـ227

محكمة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

حملة مرورية

حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفين بالقليوبية

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد