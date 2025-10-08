بتكلفة تتجاوز 20 مليون..افتتاح وحدة الكلى الصناعية بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء وحدة الكلى الصناعية بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، بتكلفة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الجامعة الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة وتخفيف الأعباء عن المرضى، لا سيما القاطنين بالمناطق المجاورة للمستشفى.

وذلك بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور زكريا عبد الصادق مدير المستشفى، والدكتورة عفت عبد الهادي رئيس قسم الكلى الصناعية بالمستشفيات الجامعية والمشرف العام على وحدات الكلى، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور شحاتة الضبع المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتورة أسماء نادي زميل أمراض الكلى والمشرف على الوحدة و الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور عاطف هاشم مدير إدارة وحدات الكلى بمديرية الصحة، والدكتورة وردة محمد القائم بعمل المدير الطبي بالمستشفى، و أحمد حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية والهندسية بالمستشفى، إلى جانب عدد من الأطباء وأطقم التمريض.

تبلغ طاقتها الاستيعابية 16 جهاز غسيل كلوي

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن الوحدة الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية داخل مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 16 جهاز غسيل كلوي، تضم 12 سريرًا و4 كراسي مخصصة لجلسات الغسيل الكلوي، إلى جانب وحدة متطورة لمعالجة المياه، وقد تم تجهيزها بالكامل وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية وبما يواكب التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات علاجية متخصصة

وأضاف رئيس الجامعة أن افتتاح وحدة الكلى الصناعية يأتي ترجمةً لرؤية جامعة أسيوط في دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات علاجية متخصصة على أعلى مستوى من الجودة، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير بنيتها التحتية الطبية بما يحقق التكامل بين مستشفياتها داخل مدينة أسيوط وأسيوط الجديدة، لتوفير أفضل رعاية طبية ممكنة للمرضى.

وأشار الدكتور علاء عطية إلى أن إنشاء الوحدة يأتي استكمالاً لجهود الجامعة في دعم مستشفياتها الجامعية بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، وتوسيع قاعدة الخدمات العلاجية المقدمة في مختلف التخصصات، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتصبح مركزًا متكاملًا للرعاية الصحية المتطورة يخدم أبناء المحافظة والمناطق المجاورة.

ومن جانبه، صرّح الدكتور زكريا عبد الصادق، مدير مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، أن افتتاح وحدة الكلى الصناعية يمثل خطوة مهمة نحو استكمال منظومة الخدمات الطبية المتخصصة داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن الوحدة تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي، خاصةً في المناطق الجديدة والمجتمعات العمرانية المحيطة.

وأضافت الدكتورة عفت عبد الهادي رئيس قسم الكلى الصناعية بالمستشفيات الجامعية والمشرف العام على وحدات الكلى، أن وحدة الكلى الصناعية بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي تقدم باقة متكاملة من الخدمات العلاجية لمرضى الفشل والقصور الكلوي، تشمل إجراء جلسات الغسيل الكلوي بأحدث أجهزة التنقية، مع متابعة طبية دقيقة لحالة المرضى أثناء الجلسات وبعدها، في إطار منظومة شاملة تضمن جودة الخدمة وسلامة المرضى.