أسيوط.. إزالة 41 حالة تعد واسترداد 582 فدان أملاك دولة

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة 41 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بـ 8 مراكز وحي على مستوى المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات مجلس الوزراء، بضرورة التصدي للبناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

إزالة تعديات بإجمالي مساحة بلغت 1783 متر مربع من المباني، إلى جانب 582 فدان

وأوضح محافظ أسيوط، أن الحملات أسفرت عن إزالة تعديات بإجمالي مساحة بلغت 1783 متر مربع من المباني، إلى جانب 582 فدان و2 قيراط و9 أسهم من الأراضي الزراعية، وذلك في نطاق مراكز الغنايم، ساحل سليم، منفلوط، صدفا، الفتح، أبوتيج، القوصية، وأسيوط، إضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط.

إزالة كافة أشكال التعديات دون تهاون

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن جميع الحملات نفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، مع الاعتماد على معدات المراكز والأحياء لإزالة كافة أشكال التعديات دون تهاون، تنفيذًا للقانون وردع المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن الإزالات شملت 25 حالة تعدي للمتغيرات المكانية وتقنين التعمير بمركز القوصية، و5 حالات بمركز أسيوط، و3 حالات تعدي تابعة للإصلاح الزراعي بمركز منفلوط، فضلًا عن حالتي تعدي فوري على أراضي زراعية وحماية النيل بمركزي الفتح وساحل سليم، بالإضافة إلى إزالة حالة واحدة في كل من مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج وحي شرق مضيفًا أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 تنفذ خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري مؤكدًا استمرار الحملات حتى استرداد كامل حقوق الدولة.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات بناء مخالف أو تعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).