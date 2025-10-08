قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يشارك في احتفالية التربية والتعليم بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمدرسة الجامعة الموحدة

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، احتفالية مديرية التربية والتعليم بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت بمدرسة الجامعة الموحدة بحي غرب أسيوط، في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، بحضور قيادات تنفيذية وتعليمية وعسكرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي مجالس الأمناء والمعلمين.

حضر الفعالية كل من محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، واللواء أ.ح. خالد عبد السميع قائد قطاع مدارس التأسيس العسكري، والعميد أ.ح. هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد عبد الحكيم مساعد قائد القطاع، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب إلى جانب المهندس النائب مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحافظة، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية، وإيهاب عبد الحميد رئيس مجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية، وداليا تادرس المراقب المالي للمجلس، وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان وطارق الدسوقي مدير عام إدارة أسيوط التعليمية وعدد من القيادات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس.

فقرات فنية متنوعة على مسرح مديرية التربية والتعليم

بدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ شحاتة الزاوي، أعقبها تقديم فقرات فنية متنوعة على مسرح مديرية التربية والتعليم، شملت أغاني وطنية وعروضًا استعراضية وشعرية قدمها كورال وفرق طلاب مدارس الجامعة الموحدة والرحمة للتعليم الأساسي والنهضة الاعدادية بنات، إلى جانب مشاركات من إدارات القوصية، ومنفلوط، وساحل سليم التعليمية، فضلاً عن مدرسة الأمل للصم بنات.

عمق الانتماء والوعي الوطني لدى طلاب المدارس

أعرب محافظ أسيوط - في كلمته - عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية، التي تعكس عمق الانتماء والوعي الوطني لدى طلاب المدارس، مؤكدًا أن بطولات أبناء مصر في حرب أكتوبر المجيدة ستظل نبراسًا يضيء طريق الأجيال الجديدة، ويحفزهم على مواصلة العمل والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وأشاد المحافظ بما قدمه الطلاب من عروض فنية وثقافية متميزة جسدت روح الإبداع والالتزام، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تعكس حجم الجهد المبذول في تدريب الطلاب وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، بما يساهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في نهضة الوطن.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أهمية دعم الأنشطة المدرسية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية في بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم التعاون والانتماء، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الثقافية لتوفير بيئة داعمة تتيح للطلاب إبراز قدراتهم ومواهبهم. كما جدد تأكيده على حرص المحافظة الدائم على تقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ الأنشطة والفعاليات الطلابية في مختلف مدارس المحافظة، إيمانًا بدور التعليم في بناء الإنسان المصري وصناعة المستقبل.

وفي ختام الحفل، حرص الطلاب والمعلمون ومشرفو الأنشطة الفنية على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ والقيادات العسكرية والتعليمية، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر العظيم، في مشهد عكس روح الوحدة والانتماء التي تسود بين أبناء محافظة أسيوط.

أسيوط مديرية التربية والتعليم الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة حي غرب أسيوط أخبار أسيوط انتصارات أكتوبر المجيدة

