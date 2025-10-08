بينها مجدولة مخدرة .. ضبط كمية كبيرة من الأدوية داخل مخزن غير مرخص بمركز الغنايم بأسيوط

تمكنت إدارة تموين الغنايم بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية بمحافظة أسيوط من ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية بينها مجدولة أدوية مخدرة.

كانت حملة تموينية بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية تحت إشراف المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والدكتورة راندا رفعت، مدير فرع هيئة الدواء المصرية بأسيوط،

قاد الحملة محمد حمزة و وليد عمار ، مفتشا إدارة تموين الغنايم، و الدكتور إسلام يوسف ، و الدكتور مينا هاني ، هيئة الدواء المصرية

وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية متنوعة داخل المخزن، بينها أدوية مدرجة ضمن جداول المخدرات (جدول 1 و2)، تُحظر حيازتها أو تداولها خارج القنوات الرسمية، كما تم ضبط عدد 2000 علبة سجائر بدون فواتير رسمية، بالمخالفة للقانون.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وقال المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط انه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للأدوية، و تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تواصل مديرية التموين حملاتها المفاجئة لضبط المخالفين وحماية صحة وسلامة المواطنين.