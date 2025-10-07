انقطاع المياه عن مدينة أسيوط بسبب عطل طارئ بمحطة طرد المراغي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن انقطاع اضطراري ومفاجئ لمياه الشرب بمدينة أسيوط، وذلك نتيجة حدوث عطل طارئ بخط طرد المحطة الرئيسي لمحطة المراغي بحي غرب أسيوط.

الدفع بفرق صيانة لإصلاح العطل

وأكدت الشركة في بيان لها أن فرق الصيانة الميدانية تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء من الإصلاحات.

وأشارت الشركة انه نظرًا لبدء انقطاع المياه حاليًا، تهيب المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تفهم الموقف لحين عودة الخدمة تدريجيًا، مؤكدة أن هذا الانقطاع يأتي بخلاف الانقطاع المعلن عنه مسبقًا والمقرر غدًا ضمن خطة الصيانة الدورية لتحسين كفاءة الخدمة.

ووجهة الشركة الشكر لتعاون المواطنين الكريم وتفهمهم لحتمية تنفيذ هذه الأعمال الطارئة حفاظًا على استمرارية وجودة الخدمة.