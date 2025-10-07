ضبط 1.2 طن لحوم و66 كيلو زبدة فاسدة بالمنطقة الصناعية ببني غالب

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، من ضبط 1200 كيلو جرام من مفروم الدواجن والأجنحة والأوراك والكبد والقوانص غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مفاجئة على الثلاجات

والمخازن بالمنطقة الصناعية بناحية بني غالب.

قاد الحملة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، بحضور عبد الله عبد المولى، مدير إدارة تموين المركز، و عز محمد عبد الرحمن، و أحمد زرزور، و محمد بكر ، مأمورو الضبط القضائي بمديرية التموين

وبالتعاون مع الدكتور إسلام محمود عبد السلام مفتش بمديرية الطب البيطري.

ضبط 1.2 طن لحوم و 66 كيلو زبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وقال المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ الغذائية بالمحافظة؛ شنت مديرية التموين بأسيوط حملة مفاجئة استهدفت الثلاجات والمخازن بالمنطقة الصناعية بناحية بني غالب، وأسفرت عن ضبط 1200 كيلو جرام من مفروم الدواجن والأجنحة والأوراك والكبد والقوانص غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 66 كيلو جرام من الزبدة الفاسدة.



وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق لضبط المخالفين، وحماية المواطنين من السلع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.