في فيديو نادر.. أحمد عمر هاشم يكشف ماذا صادفه بأول يوم بكلية أصول الدين
قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
محافظات

نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة
نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة
إيهاب عمر

عقد مجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج ودعم الطلاب ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في بناء مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص لجميع أفراده.

دمج الطلاب ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة الجامعية

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "تمكين" تأتي في مقدمة الجهود الوطنية الهادفة إلى دمج الطلاب ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة الجامعية، موضحًا أن جامعة أسيوط تحرص على دعم مشاركة طلابها في فعاليات المبادرة المقرر تنفيذها خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، وأيام الخميس من شهر نوفمبر المقبل (13، 20، 27)، وذلك ضمن خطة وزارة التعليم العالي، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 نحو مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بالإنجازات المتميزة التي يحققها طلاب مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هذه النجاحات تأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم المركز وتعزيز قدرته على تحقيق رؤيته المتمثلة في توفير بيئة جامعية دامجة تمنح الطلاب ذوي الإعاقة فرصًا متكافئة للتميز والابتكار والمشاركة الفاعلة.

وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر أن المجلس أحيط علمًا بتحديد موعد الكشف الطبي للتجنيد لطلاب ذوي الإعاقة يوم 8 أكتوبر الجاري، كما تم التواصل مع كلية الحاسبات والمعلومات لإنشاء مواقع إلكترونية ضمن مشروع "حكاية حرفية".

وأضافت أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم دورات تدريبية للعاملين والطلاب لتنمية مهاراتهم، إلى جانب إجراء دراسات دورية لتحديد احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة والعمل المستمر على تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء مجلس إدارة مركز رعاية ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، وهم:
الدكتورة زهراء إبراهيم أبو العيون، الأستاذ بكلية الطب، والدكتور مصطفى عبد المحسن الحديبي، الأستاذ بكلية التربية، والدكتور أحمد سليمان عبد الراضي، الأستاذ بكلية الحقوق، والدكتورة شروق جمال محمد، المدرس بكلية التربية الرياضية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

أسيوط جامعة أسيوط مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة دعم الطلاب ذوي الإعاقة أخبار أسيوط تمكين

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

بعد وفاته.. 10معلومات عن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد بجامعة العريش

محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر بجامعة العريش

محافظ سوهاج يفتتح مشروعات خدمية وتعليمية جديدة بمركزى المنشاة وطهطا بتكلفة نحو 82 مليون جنيه

سوهاج.. مشروعات خدمية وتعليمية جديدة بتكلفة 82 مليون جنيه

نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

تحذير من الأطباء.. الإفراط في شرب عصير الليمون يهدد مينا الأسنان بالتآكل

مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان

محافظ الشرقية يُؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

