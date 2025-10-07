نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

عقد مجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج ودعم الطلاب ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في بناء مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص لجميع أفراده.

دمج الطلاب ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة الجامعية

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "تمكين" تأتي في مقدمة الجهود الوطنية الهادفة إلى دمج الطلاب ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة الجامعية، موضحًا أن جامعة أسيوط تحرص على دعم مشاركة طلابها في فعاليات المبادرة المقرر تنفيذها خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، وأيام الخميس من شهر نوفمبر المقبل (13، 20، 27)، وذلك ضمن خطة وزارة التعليم العالي، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 نحو مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بالإنجازات المتميزة التي يحققها طلاب مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هذه النجاحات تأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم المركز وتعزيز قدرته على تحقيق رؤيته المتمثلة في توفير بيئة جامعية دامجة تمنح الطلاب ذوي الإعاقة فرصًا متكافئة للتميز والابتكار والمشاركة الفاعلة.

وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر أن المجلس أحيط علمًا بتحديد موعد الكشف الطبي للتجنيد لطلاب ذوي الإعاقة يوم 8 أكتوبر الجاري، كما تم التواصل مع كلية الحاسبات والمعلومات لإنشاء مواقع إلكترونية ضمن مشروع "حكاية حرفية".

وأضافت أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم دورات تدريبية للعاملين والطلاب لتنمية مهاراتهم، إلى جانب إجراء دراسات دورية لتحديد احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة والعمل المستمر على تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء مجلس إدارة مركز رعاية ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، وهم:

الدكتورة زهراء إبراهيم أبو العيون، الأستاذ بكلية الطب، والدكتور مصطفى عبد المحسن الحديبي، الأستاذ بكلية التربية، والدكتور أحمد سليمان عبد الراضي، الأستاذ بكلية الحقوق، والدكتورة شروق جمال محمد، المدرس بكلية التربية الرياضية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.