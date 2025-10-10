قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب السادات: مصر تثبت مجددا أنها ضمير الأمة العربية
نتنياهو يصل إلى تل هشومير للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الرهائن
رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
أسوشيتد برس: إندونيسيا ستمنع مشاركة فريق إسرائيلي ببطولة العالم للجمباز
محافظات

قومى المرأة بأسوان ينظم دورات ريادة الأعمال وجلسات توعية مجتمعية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجهود فرع المجلس القومى للمرأة لإستمرار تنظيمه لدورات تدريبية فى ريادة الأعمال، ومواصلة عقد جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ، والتى تهدف إلى تمكين المرأة إقتصادياً ودعم أفراد الأسرة من خلال رفع الوعي المجتمعى وتعزيز قدراتهم للتعامل مع التحديات اليومية وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة .

وكلف المحافظ بتكثيف الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ المزيد من هذه الأنشطة وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن من القرى والمراكز، مما يحقق التنمية المستدامة والشاملة لكل أفراد المجتمع. 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء الأوقاف ومسئولى الوحدات المحلية تم مواصلة تنظيم عدد 40 من جلسات دوار إستهدفت توعية عدد 2000 سيدة ورجل وفتاة بقرى بهاريف والأعقاب بحرى وقبلى ، ونجع الحجر ، والخلاصاب والشيمة ، والكسارة والعشباب والديسة والمغارة والشديدة والملقطة ، بجانب الخطارة والمقلة والغورية والحجاب والشيخ علي والحجعلاب بمركز أسوان .

جهود محافظة اسوان 

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى إلى أنه تم أيضاً تنظيم عدد 3 دورات تدريبية لريادة الأعمال إستهدفت تدريب 75 سيدة وفتاة بقرى المنشية بحرى والحرية وعزبة العرب بمركز كوم أمبو .

وأوضحت بأن الدورات التدريبية شملت موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، وغيرها من الموضوعات الهامة التى تساهم فى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبما يساهم فى تعزيز التمكين الإقتصادى للمرأة بإعتبارها محور الأسرة المصرية.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

رئيس جامعة الأزهر

هل يوجد ترادف كلي في اللغة العربية؟.. رئيس جامعة الأزهر: العماء انقسموا إلى رأيين

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: المنهج الأزهري الأشعري حمى مصر من التطرف الفكري

الدكتور عبد الخالق محمد عطيفي

خطيب الجمعة: الشاب السوي والفتاة المحترمة لا يخرجان إلا من بيت قد امتلأ بالرحمة والحب

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

