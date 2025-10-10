قومى المرأة بأسوان ينظم دورات ريادة الأعمال وجلسات توعية مجتمعية

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجهود فرع المجلس القومى للمرأة لإستمرار تنظيمه لدورات تدريبية فى ريادة الأعمال، ومواصلة عقد جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ، والتى تهدف إلى تمكين المرأة إقتصادياً ودعم أفراد الأسرة من خلال رفع الوعي المجتمعى وتعزيز قدراتهم للتعامل مع التحديات اليومية وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة .

وكلف المحافظ بتكثيف الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ المزيد من هذه الأنشطة وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن من القرى والمراكز، مما يحقق التنمية المستدامة والشاملة لكل أفراد المجتمع.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء الأوقاف ومسئولى الوحدات المحلية تم مواصلة تنظيم عدد 40 من جلسات دوار إستهدفت توعية عدد 2000 سيدة ورجل وفتاة بقرى بهاريف والأعقاب بحرى وقبلى ، ونجع الحجر ، والخلاصاب والشيمة ، والكسارة والعشباب والديسة والمغارة والشديدة والملقطة ، بجانب الخطارة والمقلة والغورية والحجاب والشيخ علي والحجعلاب بمركز أسوان .

جهود محافظة اسوان

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى إلى أنه تم أيضاً تنظيم عدد 3 دورات تدريبية لريادة الأعمال إستهدفت تدريب 75 سيدة وفتاة بقرى المنشية بحرى والحرية وعزبة العرب بمركز كوم أمبو .

وأوضحت بأن الدورات التدريبية شملت موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، وغيرها من الموضوعات الهامة التى تساهم فى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبما يساهم فى تعزيز التمكين الإقتصادى للمرأة بإعتبارها محور الأسرة المصرية.