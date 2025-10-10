ياسمين عز تقدم نصيحة للرجال: لما مراتك تصَّدع هات لها غويشة دهب

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن الرجل يجب أن يُظهر اهتمامه بزوجته حتى في تفاصيلها الصغيرة، مؤكدة أن تقدير المرأة لا يكون بالكلمات فقط، بل بالأفعال أيضًا.

وأضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، مساء اليوم الجمعة، أن من صور الاهتمام البسيطة التي تعبر عن التقدير؛ أن يُحضر الزوج لزوجته ما يخفف عنها التعب، قائلة: “لما مراتك تصدع وتقول لك هاتلي معاك مسكن؛ هات لها بنادول جولد.. ده عبارة عن سلسلة أو غويشة، ولو غالي عليك؛ بلاش، روح هات مُسكِّن ومعاه ذهب”.

وأشارت ياسمين عز إلى أن بعض الأزواج في محافظات مثل كفر الشيخ يعبّرون عن حبهم بشكل مميز، مضيفة مازحة: “في كفر الشيخ، الست اللي بيجيلها صداع؛ جوزها بيجيب لها غويشة”.

وأكدت أن هذه اللفتات تترك أثرًا كبيرًا في العلاقة الزوجية، وتعكس مدى تقدير الرجل لزوجته.