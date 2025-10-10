أسوان.. مواجهة ظاهرة النباشين وغلق مخزن مخالف للخردة لضبط نفايات طبية به

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان حملة موسعة استهدفت مداهمة أحد مخازن الخردة المخالفة التابعة للنباشين بالمدينة الصناعية القديمة بنطاق حى جنوب .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وضمن الجهود المكثفة التى تبذلها المحافظة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الإنضباط البيئى داخل المدن والأحياء .

وأسفرت أعمال الحملة عن غلق وتشميع المخزن بالكامل بعد ضبط نفايات طبية خطرة بداخله، الأمر الذى يشكل خطراً مباشراً لصحة المواطنين والبيئة المحيطة، كما تم مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى فرز وتجميع المخلفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وشارك فى الحملة نائب رئيس المدينة ، ورئيس الحى ، وقسم المخلفات الصلبة بالمحافظة.

جهود المحليات

ومن جانبة شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الحملات المفاجئة والدورية لمتابعة ومراقبة تلك الأنشطة المخالفة ، مع تحرير المحاضر وإغلاق المخازن بشكل نهائى .

وأوضح المحافظ، أن هذه الإجراءات تساهم فى الحد من ظاهرة النباشين والقضاء على الممارسات العشوائية فى جمع القمامة بما ينعكس إيجابياً على نظافة المدينة وتحسين المظهر الحضارى للأحياء السكنية والميادين العامة ، وهو الذى يتطلب رفع الوعى المجتمعى بأهمية التعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الإبلاغ عن أى مواقع أو أنشطة مخالفة تمثل خطراً على البيئة أو الصحة العامة لضمان خلق بيئة آمنة ونظيفة تليق بمكانة أسوان السياحية والتاريخية.

وفى نفس السياق قام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات المختلفة بتنفيذ تكليفات محافظ أسوان بشكل ملموس على أرض الواقع ، حيث أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان على أنه تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمنطقة الناصرية وعدد المناطق الأخرى ، وهو ما ساهم فى خلق بيئة نظيفة لهم .