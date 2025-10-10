دون لوحات.. الداخلية تكشف سبب التحفظ على دراجة عامل توصيل طلبات بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد أفراد الشرطة بالجيزة بالتحفظ على دراجته النارية، رغم عدم وجود أي مخالفات بها.

وأوضحت أنه بفحص الواقعة؛ تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، تحفَّظ أحد أفراد الشرطة "الظاهر بمقطع الفيديو" على دراجة نارية في مقر الإدارة العامة لمرور الجيزة؛ بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، حال توقفها في أحد شوارع الجيزة؛ لكونها دون لوحات معدنية.

وأشارت إلى أنه أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عامل توصيل – مقيم بدائرة مركز كوم حمادة)، وبمواجهته؛ اعترف بقيامه بنشر المقطع المشار إليه على حسابه؛ لغَلّ يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبة المملوكة له.

واتخذت الإجراءات القانونية.