ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

دون لوحات.. الداخلية تكشف سبب التحفظ على دراجة عامل توصيل طلبات بالجيزة

كتب – مصطفى الرماح :

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد أفراد الشرطة بالجيزة بالتحفظ على دراجته النارية، رغم عدم وجود أي مخالفات بها.

وأوضحت أنه بفحص الواقعة؛ تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، تحفَّظ أحد أفراد الشرطة "الظاهر بمقطع الفيديو" على دراجة نارية في مقر الإدارة العامة لمرور الجيزة؛ بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، حال توقفها في أحد شوارع الجيزة؛ لكونها دون لوحات معدنية.

وأشارت إلى أنه أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عامل توصيل – مقيم بدائرة مركز كوم حمادة)، وبمواجهته؛ اعترف بقيامه بنشر المقطع المشار إليه على حسابه؛ لغَلّ يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبة المملوكة له.

واتخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الجيزة اخبار الحوادث

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب: ناقشت مع بوتين مسألة الأطفال الأوكرانيين في روسيا

ترامب و بوتين

ترامب يشكر بوتين بعد تصريحه بأن جائزة نوبل فقدت مصداقيتها

ستارمر وماكرون والمستشار الألماني

بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: نشيد بقيادة الرئيس ترامب وجهود مصر وقطر وتركيا بشأن غزة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي

كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

طريقة عمل كريب البيتزا

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

