بوتين: موسكو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول أسلحة الردع
بعد تأهل مصر.. ماهو موعد قرعة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا؟
ڤودافون بيزنس تعلن عن شراكة مع موبكو للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain بالقاهرة الجديدة
صالون نفرتيتي يحتفي بالحرب والسلام وأمجاد مصر التي خلدها التاريخ
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
أصل الحكاية

بعد تأهل مصر.. ماهو موعد قرعة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا؟

أمينة الدسوقي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال.

ويأتي ذلك بعد نجاح المنتخب المصري في حجز مقعده رسميا ضمن المنتخبات المشاركة، ليكتب ظهوره الرابع في نهائيات كأس العالم.

الفراعنة يحسمون التأهل أمام جيبوتي

حقق المنتخب الوطني فوزا مستحقا على نظيره الجيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل برأسية في الدقيقة 8 بعد عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 14 من تمريرة بينية لزميله محمود حسن "تريزيجيه".

وعاد صلاح ليوقع على الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تمريرة طولية من مروان عطية استغلها بذكاء في شباك جيبوتي.

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة متصدرا المجموعة الأولى، قبل مواجهة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة التي تعتبر تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل.

التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام جيبوتي

دخل الفراعنة اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى محمد الشناوي

خط الدفاع محمد هاني – رامي ربيعة – حمدي فتحي – محمد حمدي

خط الوسط مروان عطية – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم إبراهيم عادل – محمد صلاح – مصطفى محمد

مكافآت مالية من فيفا بعد التأهل

يحصل منتخب مصر على 10.5 مليون دولار تقريبًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مقسمة على دفعتين :

1.5 مليون دولار تصرف قبل انطلاق البطولة لمساندة المنتخبات في التحضيرات والمعسكرات والتجهيزات.

9 ملايين دولار على الأقل تمنح بعد انتهاء البطولة، وهي القيمة المحددة للمنتخبات التي تودع المنافسات من الدور الأول.

وكان "فيفا" قد رفع إجمالي الجوائز المالية لمونديال 2026 إلى 440 مليون دولار، بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن نسخة 2022 في قطر، وذلك بعد رفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا.

رابع مشاركة في تاريخ المونديال

بهذا الإنجاز، يسجل منتخب مصر مشاركته الرابعة في كأس العالم، بعد نسخ 1934 – 1990 – 2018، و في كتابة فصل جديد من تاريخه الكروي على الأراضي الأمريكية والكندية والمكسيكية عام 2026.

