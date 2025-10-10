بعد تأهل مصر.. ماهو موعد قرعة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال.

ويأتي ذلك بعد نجاح المنتخب المصري في حجز مقعده رسميا ضمن المنتخبات المشاركة، ليكتب ظهوره الرابع في نهائيات كأس العالم.

الفراعنة يحسمون التأهل أمام جيبوتي

حقق المنتخب الوطني فوزا مستحقا على نظيره الجيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل برأسية في الدقيقة 8 بعد عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 14 من تمريرة بينية لزميله محمود حسن "تريزيجيه".

وعاد صلاح ليوقع على الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تمريرة طولية من مروان عطية استغلها بذكاء في شباك جيبوتي.

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة متصدرا المجموعة الأولى، قبل مواجهة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة التي تعتبر تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل.

التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام جيبوتي

دخل الفراعنة اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى محمد الشناوي

خط الدفاع محمد هاني – رامي ربيعة – حمدي فتحي – محمد حمدي

خط الوسط مروان عطية – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم إبراهيم عادل – محمد صلاح – مصطفى محمد

مكافآت مالية من فيفا بعد التأهل

يحصل منتخب مصر على 10.5 مليون دولار تقريبًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مقسمة على دفعتين :

1.5 مليون دولار تصرف قبل انطلاق البطولة لمساندة المنتخبات في التحضيرات والمعسكرات والتجهيزات.

9 ملايين دولار على الأقل تمنح بعد انتهاء البطولة، وهي القيمة المحددة للمنتخبات التي تودع المنافسات من الدور الأول.

وكان "فيفا" قد رفع إجمالي الجوائز المالية لمونديال 2026 إلى 440 مليون دولار، بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن نسخة 2022 في قطر، وذلك بعد رفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا.

رابع مشاركة في تاريخ المونديال

بهذا الإنجاز، يسجل منتخب مصر مشاركته الرابعة في كأس العالم، بعد نسخ 1934 – 1990 – 2018، و في كتابة فصل جديد من تاريخه الكروي على الأراضي الأمريكية والكندية والمكسيكية عام 2026.