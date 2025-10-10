بعد التأهل لكأس العالم.. ماهي مكافأة كل لاعب في منتخب مصر؟

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه السهل على نظيره الجيبوتي بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما أول أمس الأربعاء على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وبهذا الفوز، رفع الفراعنة رصيدهم إلى 28 نقطة، ضامنين صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

المشاركة الرابعة في تاريخ الفراعنة

يسجل المنتخب المصري ظهوره الرابع في المونديال عبر تاريخه، بعد مشاركاته السابقة في نسخ 1934 بإيطاليا، و1990 في إيطاليا أيضًا بقيادة الراحل محمود الجوهري، و2018 في روسيا تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

مكافآت اللاعبين بعد التأهل

وفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، يحصل كل لاعب شارك في رحلة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم على مكافأة تصل إلى 850 ألف جنيه.

ويتم صرف المبلغ وفقًا لنسب المشاركة، حيث يحصل اللاعبون الذين خاضوا جميع المباريات على المكافأة كاملة، بينما تحتسب نسب متفاوتة لبقية اللاعبين.

10.5 مليون دولار من "فيفا" لمصر

إلى جانب مكافآت اللاعبين، سيحصل منتخب مصر على دعم مالي مباشر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بقيمة 10.5 مليون دولار تقريبًا.



ويشمل هذا المبلغ 1.5 مليون دولار تصرف قبل انطلاق البطولة لدعم تكاليف الإعداد، مثل المعسكرات والتدريبات والسفر والإقامة.

و9 ملايين دولار تُمنح للمنتخبات المشاركة حتى في حال الخروج من دور المجموعات، وهي أقل مكافأة مالية مقررة لأي فريق في البطولة.

زيادة في جوائز مونديال 2026

كان "فيفا" قد أعلن رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة المقبلة إلى 440 مليون دولار، بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن نسخة قطر 2022، وذلك بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 فريقا.