إيهاب واصف: المعروض من الفضة أقل من الطلب ووعي المستثمرين يحرك الأسعار صعوداً
ويتكوف: إسرائيل أكملت المرحلة الأولى من الانسحاب
المشاط: 600 مليون يورو لمصر لتعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أول رد فعل من ترامب على عدم منحه نوبل للسلام
المدير الفني الجديد.. أول ظهور لـ سوروب في الأهلي.. صور
أول تعليق من البيت الأبيض على عدم فوز ترامب بجائزة نوبل للسلام
بنعمة النظر والإمعان.. خطيب المسجد الحرام: الله خلق الإنسان وحلاه
الهلال الأحمر المصري يدفع بـ 1600 طن مساعدات عاجلة إلى غزة
بعد توجيهات الري الأخيرة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على مجرى النهر
للمهموم .. دعاء الشعراوي لفك الكرب مكتوب
مصادر: الاحتلال مُصر على موقفه الرافض للإفراج عن مروان البرغوثي وبعض كبار قادة القسام
الأرصاد تحذر من استمرار تكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية
أصل الحكاية

بعد التأهل لكأس العالم.. ماهي مكافأة كل لاعب في منتخب مصر؟

أمينة الدسوقي

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه السهل على نظيره الجيبوتي بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما أول أمس الأربعاء على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وبهذا الفوز، رفع الفراعنة رصيدهم إلى 28 نقطة، ضامنين صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

المشاركة الرابعة في تاريخ الفراعنة

يسجل المنتخب المصري ظهوره الرابع في المونديال عبر تاريخه، بعد مشاركاته السابقة في نسخ 1934 بإيطاليا، و1990 في إيطاليا أيضًا بقيادة الراحل محمود الجوهري، و2018 في روسيا تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

مكافآت اللاعبين بعد التأهل

وفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، يحصل كل لاعب شارك في رحلة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم على مكافأة تصل إلى 850 ألف جنيه.

ويتم صرف المبلغ وفقًا لنسب المشاركة، حيث يحصل اللاعبون الذين خاضوا جميع المباريات على المكافأة كاملة، بينما تحتسب نسب متفاوتة لبقية اللاعبين.

10.5 مليون دولار من "فيفا" لمصر

إلى جانب مكافآت اللاعبين، سيحصل منتخب مصر على دعم مالي مباشر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بقيمة 10.5 مليون دولار تقريبًا.


ويشمل هذا المبلغ 1.5 مليون دولار تصرف قبل انطلاق البطولة لدعم تكاليف الإعداد، مثل المعسكرات والتدريبات والسفر والإقامة.

و9 ملايين دولار تُمنح للمنتخبات المشاركة حتى في حال الخروج من دور المجموعات، وهي أقل مكافأة مالية مقررة لأي فريق في البطولة.

زيادة في جوائز مونديال 2026

كان "فيفا" قد أعلن رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة المقبلة إلى 440 مليون دولار، بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن نسخة قطر 2022، وذلك بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 فريقا.

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

سهل وغير مكلف.. طريقة عمل برجر اللحم البيتي

نتنياهو : نضغط على حماس للتوصل إلى المراحل المقبلة من الاتفاق ولتجريدها من سلاحها

تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري

إلغاء قانون قيصر .. قرار أمريكي هام لصالح الشعب السوري

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

