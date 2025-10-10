صالون نفرتيتي يحتفي بالحرب والسلام وأمجاد مصر التي خلدها التاريخ

في أمسية فكرية استثنائية تمزج بين عظمة التاريخ وروح النصر ، يعقد صالون "نفرتيتي" الثقافي فعالية جديدة تحمل عنوان: “الحرب والسلام.. أمجاد خلدها التاريخ”، وذلك الساعة السادسة مساء يوم الأحد (١٢ أكتوبر) داخل مركز ابداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي سطوحي، ضمن سلسلة فعالياته الشهرية التي تسلط الضوء على محطات مضيئة في تاريخ مصر الإنساني والعسكري والثقافي.

حيث يستضيف الصالون ثلاثة من أبرز المفكرين والخبراء في الآثار والتاريخ والعلوم العسكرية. وهم الدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق، متحدثًا عن الحروب والانتصارات والمعارك والمعاهدات في مصر القديمة. وكيف كانت مصر عبر العصور رائدة في صناعة السلام كما كانت رائدة في تحقيق النصر . والدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة ، ويتناول الحرب في العصر الحديث، محللًا التحولات الكبرى في الوعي الوطني ومسار بناء الدولة الحديثة بعد نصر أكتوبر. كذلك يستضيف الصالون اللواء سعد عبد الهادي، أحد أبطال القوات المسلحة المصرية، ليتحدث عن اللحظات الحاسمة وتفاصيل الأحداث من واقع المعركة، كشهادة حية من قلب الميدان . والتي تكشف بطولات وتضحيات أبناء الجيش المصري في معارك الكرامة والتحرير.

تأتي الفعالية تأكيدًا على رسالة صالون نفرتيتي الثقافي في ربط الماضي بالحاضر، واستحضار الروح الوطنية المصرية عبر مختلف العصور. وكيف قاتل المصري القديم من أجل الحرية والسلام بداية من معارك تحرير الأرض من الغزاة والمحتلين ، وحماية الحدود وتوحيد الصفوف ، ومعاهدات السلام التي جسدت حكمة المصري وقدرته على صون الأرض وبناء المستقبل.

يذكر أن صالون "نفرتيتي" الثقافي تأسس في مايو عام 2023 على يد مجموعة من الصحفيات المهتمات بالثقافة المصرية والتراث الإنساني، ويواصل أنشطته بشكل دوري لتقديم حوارات تثري الوعي العام وتعيد الاعتبار لقيم الجمال والمعرفة والإنتماء. ويقوم بالإشراف عليه كل من الكاتبات الصحفيات: مشيرة موسى وكاميليا عتريس وأماني عبد الحميد، والإذاعية وفاء عبد الحميد.