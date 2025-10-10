سهل وغير مكلف.. طريقة عمل برجر اللحم البيتي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
خبير استراتيجي عن اتفاق وقف إطلاق النار: يوم عظيم للشرق الأوسط
ما حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
عملية مترون.. تركيا تفكك خلية تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول
النقل تناشد قائدي المركبات عدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تغزر على السواحل الشمالية والوجه البحري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل برجر اللحم البيتي

ريهام قدري

إذا تودين تقديم أكلة بسيطة إليك طريقة عمل برجر اللحم البيتي بخطوات سهلة وطعم رائع مثل المطاعم .
 

 المكونات
نصف كيلو لحم مفروم (يفضل أن يحتوي على 20% دهن)
بصلة صغيرة مبشورة تصفى من الماء
فص ثوم مفروم (اختياري)
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
رشة بهارات لحمة (اختياري)
ملعقة صغيرة صوص وسترشير (إن وجد)
ملعقة صغيرة خردل (اختياري)
ملعقة كبيرة بقسماط ناعم أو ملعقة نشا (لتماسك الخليط)
 

 طريقة التحضير
في وعاء كبير، اخلطي اللحم مع البصل والثوم والملح والفلفل والبابريكا وباقي التوابل.
اعجني المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم غطيها واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
شكّلي الخليط على شكل أقراص متوسطة السمك (حوالي 1.5 سم)، مع الضغط الخفيف في المنتصف حتى لا تنتفخ أثناء التسوية.
سخني طاسة أو جريل على نار متوسطة، وادهنيها بنقطة زيت.
ضعي أقراص البرجر واتركيها حتى تتحمر من الجانبين (حوالي 4–5 دقائق لكل جانب).
يمكنك في آخر دقيقة إضافة شريحة جبن على الوجه لتذوب فوق البرجر.

