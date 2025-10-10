سهل وغير مكلف.. طريقة عمل برجر اللحم البيتي

إذا تودين تقديم أكلة بسيطة إليك طريقة عمل برجر اللحم البيتي بخطوات سهلة وطعم رائع مثل المطاعم .



المكونات

نصف كيلو لحم مفروم (يفضل أن يحتوي على 20% دهن)

بصلة صغيرة مبشورة تصفى من الماء

فص ثوم مفروم (اختياري)

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة بهارات لحمة (اختياري)

ملعقة صغيرة صوص وسترشير (إن وجد)

ملعقة صغيرة خردل (اختياري)

ملعقة كبيرة بقسماط ناعم أو ملعقة نشا (لتماسك الخليط)



طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي اللحم مع البصل والثوم والملح والفلفل والبابريكا وباقي التوابل.

اعجني المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم غطيها واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

شكّلي الخليط على شكل أقراص متوسطة السمك (حوالي 1.5 سم)، مع الضغط الخفيف في المنتصف حتى لا تنتفخ أثناء التسوية.

سخني طاسة أو جريل على نار متوسطة، وادهنيها بنقطة زيت.

ضعي أقراص البرجر واتركيها حتى تتحمر من الجانبين (حوالي 4–5 دقائق لكل جانب).

يمكنك في آخر دقيقة إضافة شريحة جبن على الوجه لتذوب فوق البرجر.