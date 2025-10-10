بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

تواصل شركة BMW توسيع رؤيتها في عالم التنقل، لكن هذه المرة بعيدًا عن الطرق المعبدة.

ففي خطوة مفاجئة، أعلنت الشركة عن تعاونها مع الشركة السلوفينية SipaBoards لإنتاج لوح تجديف كهربائي مستوحى من فلسفة تصميم “الفئة الجديدة” (Neue Klasse).

مواصفات سيارة BMW الجديدة

يحمل اللوح الجديد اسم BMW x SipaBoards، ويعتمد على محرك كهربائي صغير بقوة 300 واط مع مروحة مخصصة قادرة على دفعه بسرعة تصل إلى 7.5 كم/س.

ويبلغ طوله 3.65 مترًا، وعرضه 0.82 مترًا، بينما لا يتجاوز وزنه 14.9 كجم مع المحرك، ما يجعله خفيفًا وسهل الحمل، وقادرًا على حمل شخصين.

لا يقتصر دور المحرك على الحركة فحسب، بل يعمل أيضًا على نفخ اللوح تلقائيًا، ما يُغني المستخدمين عن التحضير اليدوي المرهق قبل الإبحار.

يقدم اللوح مجدافًا مصنوعًا من ألياف الكربون مع جهاز تحكم لاسلكي بالبلوتوث مدمج، يتيح تعديل مستويات الطاقة والتحكم بالإضاءة والاهتزازات.

كما طورت BMW تطبيقًا مخصصًا يتيح تتبع الموقع عبر GPS ومتابعة بيانات الاستخدام.

سيطرح اللوح في البداية مع بطاريتين بسعة 90 واط/ساعة تمنحان زمن تشغيل يصل إلى 3.5 ساعات، على أن تضاف لاحقًا نسخة ببطاريتين 180 واط/ساعة توفر ما يصل إلى 7 ساعات من التجديف.

ويباع اللوح بسعر 3,990 يورو (نحو 4,633 دولارًا) — وهو سعر لا يعد مرتفعًا بالنسبة لمنتج يحمل توقيع BMW، حتى وإن كان يتحرك فوق الماء لا على الطريق.