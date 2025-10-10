قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفر وفيات وانبعاثات.. تفويض تاريخي من الإيكاو لتحويل مستقبل الطيران العالمي
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
تجنب الاختراقات.. دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور| فيديو
السفير الفلسطيني: مصر لعبت الدور المحوري في إنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
تجنب الاختراقات.. دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور| فيديو

كشف الدكتور عصام الحموري، خبير قضايا الجرائم الإلكترونية، عن مخاطر جديدة تتعلق باختراق أجهزة التوجيه (الروتر) والاختراقات المرتبطة بكلمات المرور وضعف التأمين المنزلي للإنترنت، مؤكداً أن المشكلة ناتجة عن قلة الوعي وسهولة تنفيذ بعض البرامج الخبيثة.

وأضاف عصام الحموري خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وحياة مقطوف ببرنامج صباح البلد، والمذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات الاختراق تستغل ثغرات في إعدادات الروتر وكلمات المرور الضعيفة، مشيرًا إلى أن بعض البرامج تقنع الروتر أو تتلاعب ببروتوكولات الاتصال مما يسهل الوصول إلى الشبكة المنزلية.

وأشار الحموري  إلى أن هناك طرقاً للاختراق تعتمد على تجريب أرقام وكلمات مرور متتالية حتى تصيب الصحيحة، وأن حفظ كلمات المرور بصورة بسيطة أو كتابتها في مكان معرض للسرقة يزيد من خطر الاختراق، كما بين أن الموبايل المخترق يمكن أن يكون نقطة ضعف إضافية.

وختم الحموري بالتأكيد على مبدأ «الوقاية خير من العلاج»، داعياً إلى اتخاذ إجراءات تأمينية قوية على الروتر تشمل استخدام كلمات مرور معقدة، وتفعيل وسائل تشفير وحماية متقدمة، واللجوء إلى الشركات المتخصصة عند الحاجة بدلاً من الاعتماد على إعدادات افتراضية سهلة الاختراق.


 

