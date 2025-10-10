اختراق ضخم يكشف تسريبات مفاجئة لـ 70000 مستخدم على منصة ديسكورد

أعلنت منصة ديسكورد Discord، وهي منصة رسائل شهيرة بين لاعبي الألعاب، عن تسريب محتمل لصور بطاقات هوية لحوالي 70000 مستخدم إثر هجوم سيبراني.

وبحسب ما ذكره موقع “bbc”، أكدت المنصة، التي تضم أكثر من 200 مليون مستخدم عالميا، أن المخترقين استهدفوا شركة متعاونة معها للتحقق من أعمار المستخدمين، لكن المنصة نفسها لم تتعرض للاختراق.

تتيح ديسكورد للمستخدمين تقديم صور لبطاقات هويتهم بهدف التحقق من أعمارهم، وهي ميزة يستخدمها اللاعبون للتواصل وتبادل الملفات ضمن مجتمع الألعاب.

وأوضحت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها أن البيانات المسربة قد تشمل معلومات شخصية، وبعض تفاصيل بطاقات الائتمان، ورسائل تم تبادلها مع وكلاء خدمة العملاء في ديسكورد.

وأكدت ديسكورد أن تفاصيل بطاقات الائتمان الكاملة أو كلمات المرور أو أي رسائل ونشاطات أخرى خارج محادثات مع موظفي الدعم الفني لم يتم تسريبها.

كما أضافت أنها تواصلت مع جميع المستخدمين المتضررين، وتعمل مع السلطات القانونية للتحقيق في الحادث.

وقالت المنصة إنها قامت بإلغاء وصول مزود خدمة الدعم الفني إلى النظام الذي تم استهدافه في الاختراق، لكنها لم تكشف عن اسم الشركة الطرف الثالث المعنية.

من جهتها، صرحت شركة Zendesk، المزود لخدمة الدعم الفني لـ ديسكورد، بأنها لم تتعرض للاختراق وأن الهجوم لم يكن ناتجا عن ثغرة في منصتها.

وادعى بعض المعلقين على الإنترنت أن تسريب البيانات كان أكبر من الذي أعلنته ديسكورد، وهو ما نفته المنصة، وأوضح المتحدث باسمها أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتعد جزءا من محاولة للابتزاز، مؤكدا أن الهجوم لم يكن هجوما من نوع الفدية.

وأضاف المتحدث: “لن نكافئ المسؤولين عن هذه الأفعال غير القانونية”.

يستهدف مجرمو الإنترنت بشكل متكرر البيانات الشخصية، التي تكون ذات قيمة عالية في السوق السوداء لاستخدامها في عمليات الاحتيال.

وتعد معلومات مثل الأسماء الكاملة وأرقام الهويات الرسمية ذات قيمة خاصة لأنها تظل ثابتة بمرور الوقت، على عكس تفاصيل بطاقات الائتمان.

تجدر الإشارة إلى أن Discord عززت سابقا إجراءات التحقق من الأعمار استجابة للقلق حول استخدام بعض الخوادم على منصتها في توزيع مواد إباحية ومتطرفة.