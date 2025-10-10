قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
خبير استراتيجي عن اتفاق وقف إطلاق النار: يوم عظيم للشرق الأوسط
ما حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
عملية مترون.. تركيا تفكك خلية تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول
النقل تناشد قائدي المركبات عدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تغزر على السواحل الشمالية والوجه البحري
فرناس حفظي

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يدرس حلف شمال الأطلسي (الناتو) طرد إسبانيا من صفوف عضويته بسبب نزاع بشأن تأخر الإنفاق العسكري للدولة الأوروبية الغربية.


اتفق أعضاء التحالف الأمني الذي تدعمه الولايات المتحدة في يونيو على زيادة إنفاقهم العسكري بشكل حاد إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل أولوية كبرى لترامب، الذي يريد من الأوروبيين أن ينفقوا المزيد على دفاعهم.

لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال في ذلك الوقت إنه لن يلتزم بهدف الخمسة في المائة، ووصفه بأنه "غير متوافق مع دولة الرفاهة لدينا ورؤيتنا العالمية".

وفي اجتماع في المكتب البيضاوي مع زعيم ثاني أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي، الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ، قال ترامب إن الزعماء الأوروبيين بحاجة إلى إقناع إسبانيا بتعزيز التزاماتها تجاه التحالف.


قال ترامب: "عليكم أن تبدأوا بالتحدث إلى إسبانيا. عليكم الاتصال بهم ومعرفة سبب تأخرهم

وأضاف: "ليس لديهم عذر لعدم القيام بذلك، ولكن لا بأس بذلك. ربما يجب طردهم من الناتو بصراحة".


انضمت إسبانيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي في عام 1982. وأصبح التحالف الدفاعي الجماعي الذي يضم 32 عضوا محط أنظار منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022 وأطلقت أعنف حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

