بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرار مجلس إدارة النادي الزمالك تجاة فيريرا بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي قيس بوك: بعد اجتماع دام ٤ ساعات مجلس الادارة وجون ادوارد يتفقوا علي إعطاء يانيك فيريرا فرصة أخرى".

عقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وشهد الاجتماع حضور جون إدوارد المدير الرياضي للنادي .

وتم خلال الاجتماع استعراض أحوال الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع النتائج في المباريات الأخيرة ، وكذلك التعرف على ترتيبات الفريق قبل بدء مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على عقد جلسة آخرى مع يانيك فيريرا خلال الأسبوع المقبل لبحث احتياجات الفريق للفترة المقبلة والعمل على استعادة الانتصارات وتحقيق أفضل النتائج، وتقديم الأداء الذي يلبي طموحات جماهير الزمالك .