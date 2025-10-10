بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 157 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (3 : 9 أكتوبر 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 3 أكتوبر:*

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بإحالة عدد من المسؤولين فى مراكز ومدن الزقازيق و بلبيس و ديرب نجم و حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية للنيابة المختصة لإعمال شئونها حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات علي أملاك الدولة ، التى رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات.

*السبت 4 أكتوبر:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن إنطلاق برامج الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية 2025 / 2026 والمقرر انعقادة خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر 2025، بمركز التنمية المحلية بسقارة، حيث تضمن ثلاثة برامج تدريبية متخصصة بمشاركة 157 متدربًا من مختلف المحافظات وهي تنمية مهارات استخدام برامج وأدوات الأوفيس المتقدم وخدمات جوجل و إدارة المشروعات PMP و AGILE و إعداد رئيس مركز / مدينة / حي .

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في مراسم افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفعاليات الدورة السابعة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2025"، الذي يقام تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، بحضور عدد من الوزراء والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي شركاء التنمية، إلى جانب حضور واسع من الجمعيات والمؤسسات الداعمة للحرفيين والمبدعين من مختلف محافظات الجمهورية ، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 4-11 أكتوبر الجاري.

كما بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، برقية تهنئة لكل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

*الأحد 5 أكتوبر:*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة، و وافقت اللجنة، على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3613 كنيسة ومبنى تابعاً.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في اجتماع اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث شهد الاجتماع استعراض لمختلف الجهود المبذولة لتوفير الطاقة اللازمة للعديد من القطاعات الإنتاجية والتنموية والاستهلاكية، وسبل ضمان استدامة امداد هذه القطاعات بالطاقة اللازمة من مصادرها المختلفة.

والتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية وجهود تطوير المحميات الطبيعية وخطط التكيف مع تغير المناخ.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، احتفالية الجامعة الألمانية بتخريج دفعات جديدة من طلاب عدد من كليات الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة حوالي 600 طالب وطالبة.

*الأثنين 6 أكتوبر:*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا مفصلًا حول نتائج جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر سبتمبر 2025، مشيرة إلى أن فرق قطاع التفتيش قامت خلال الشهر الماضي بتنفيذ 87 حملة تفتيشية (مخطط/ مفاجئ/ فحص شكاوى) على الوحدات المحلية في 7 محافظات هي: القاهرة، الفيوم، الوادي الجديد، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، الغربية، حيث شملت هذه الحملات فحص 17 شكوى مواطنين تتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تراخيص البناء، الإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد خلاله حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

*الثلاثاء 7 أكتوبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقريراً حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" في عدد من المحافظات وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين جودة البيئة والمظهر الحضاري بالمحافظات، مشيرة إلى الانتهاء من أعمال تشجير وتجميل بمحور الشعراوي بمنطقة السيدة نفيسة بالقاهرة، وزراعة 18 ألف شجرة بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية ضمن خطة الوزارة لدعم الاستدامة البيئية وتحسين نوعية الهواء تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حول جهود المرور الميدانى لفرق قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة على عدد من أحياء ومدن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مؤكدة حرص الوزارة على المتابعة الدورية والمستمرة لمستوي تقديم الخدمات لجميع المواطنين بالمحافظات فى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الحادي والستون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك لمناقشة عدد من ملفات العمل للفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز فاعلية المجموعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ودعم مستهدفات التنمية البشرية، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

*الأربعاء 8 أكتوبر:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات التنمية المحلية، والخطط المستقبلية في عدد من المجالات البيئية، وتم مناقشة دعم عدد من المبادرات البيئية لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتنمية المستدامة، وبناء القدرات البشرية للعاملين بمجالات عمل التنمية المحلية بالمحافظات المصرية .

كما استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على 7 من المراكز التكنولوجية بمحافظة البحر الأحمر وهي (حي شمال الغردقة – مركز ومدينة سفاجا – حي جنوب الغردقة – مركز ومدينة الغردقة – مركز ومدينة مرسى علم – مركز ومدينة القصير –الديوان العام للمحافظة )، حيث أعلنت وزيرة التنمية المحلية ، عن تخصيص محافظة البحر الأحمر وعدد من المحافظات شباك لخدمات المستثمرين بالمراكز التكنولوجية تابع لإدارة تراخيص المستثمرين في دواوين المحافظات لسرعة حصولهم على الخدمات المطلوبة دعماً لبيئة الإستثمار وتسهيل الإجراءات وتعزيز قدرات الاقتصاد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر انطلاقًا من توجيهات الدولة المصرية فى هذا الشأن .

*الخميس 9 أكتوبر:*

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، سير الخطة التدريبية للعام التدريبي 2025 / 2026، للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فى الأسبوع التدريب التاسع ، والذى شهد هذا الأسبوع مشاركة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، في الورشة العمل المتخصصة حول نقل وتبادل الخبرات في الإدارة المحلية للمتدربين في برنامج إعداد رئيس مركز / مدينة / حي ، وذلك بحضور الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز التنمية المحلية بسقارة وعدد من قيادات المركز .