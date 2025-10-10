قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في أول تعاملات اليوم الجمعة
بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية
مفتي الجمهورية يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق في وفاة شقيقته
رابط استخراج شهادة التحركات إلكترونيا لإثبات السفر خارج مصر
تاجر مخدرات.. جريمة غسل 50 مليون جنيه بقنا
هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع
3 آلاف نسخة.. القبض على مالك مطبعة بحوزته كتب بدون تصريح
لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تواصل عملها لليوم الثالث
صفقة مخـ درات ضخمة.. مصرع 4 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
سورة الكهف.. اعرف موعد قراءتها يوم الجمعة وفضلها
المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى ربع مونديال الشباب
اتفاق غزة التاريخي| انسحاب إسرائيلي وهدنة شاملة برعاية مصرية.. شرم الشيخ تعيد صوت السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صفر وفيات وانبعاثات.. تفويض تاريخي من الإيكاو لتحويل مستقبل الطيران العالمي

منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)
منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)
نورهان خفاجي

شهدت الجمعية العمومية الثانية والأربعون لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إجماعًا غير مسبوق من 192 دولة عضو خلف طموحات المنظمة لتحقيق صفر وفيات، وصافي انبعاثات كربونية صفرية، وتعزيز الربط الجوي بحلول عام 2050، مع دعوات قوية لتوفير الموارد الكافية لتحقيق هذه الأهداف.

وقد منحت الجمعية المنظمة تفويضًا واضحًا لمتابعة استراتيجيتها طويلة المدى لتحويل قطاع النقل الجوي، حيث اعتمدت الدول الأعضاء قرارات تدعم القضاء على الوفيات، وتقليل الانبعاثات الكربونية إلى الصفر الصافي، وضمان عدم تخلّف أي دولة عن الركب مع نمو خدمات النقل الجوي في الاقتصادات الناشئة.

وفي كلمة ختامية أمام ممثلي الدول الأعضاء، قال رئيس مجلس الإيكاو، سالفاتوري سياكّيتانو:

"دعونا نتذكّر هذه الجمعية على أنها اللحظة التي وضعنا فيها العالم على المسار الصحيح لتحويل الطيران العالمي لأجيال قادمة. دعونا نتذكّرها كلحظة تحوّل فيها الطموح العالمي إلى عمل عالمي".

وقد حضر أعمال الجمعية نحو 3,000 مندوب يمثلون 192 دولة، في تأكيدٍ للدور المحوري الذي تضطلع به الإيكاو في قيادة التعاون الدولي عبر سلسلة القيمة الكاملة للنقل الجوي.

وخلال الجلسات، تم تعزيز أطر السلامة والأمن العالميين، وتوحيد المواقف حول العمل البيئي، إلى جانب وضع الأسس لتحقيق وصول عالمي وعادل لخدمات النقل الجوي. وشملت القرارات معالجة شاملة للفرص والتحديات التي تواجه الطيران المدني العالمي.

وأكد الأمين العام للإيكاو، خوان كارلوس سالازار، أن الانتقال إلى نظام طيران آمن ومأمون ومستدام "هدف قابل للتحقيق"، مضيفًا: "القرارات التي اتُخذت هنا ستوجّه مستقبل الطيران لعقود قادمة، وستترك أثرًا إيجابيًا يعود بالنفع على جميع الدول والشعوب".

وشدّد المشاركون على أهمية تزويد الإيكاو بالموارد اللازمة لتنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها قبل الموعد المحدد لعام 2050.

كما استكملت الجمعية انتخاب مجلس الإيكاو الجديد المكوّن من 36 عضوًا، وهو الهيئة الحاكمة للمنظمة والمسؤولة أمام الجمعية العمومية، وتم انتخاب أعضائه لفترة تمتد لثلاث سنوات.

وشهدت الجمعية حدثًا بارزًا تمثل في الفعالية الافتتاحية رفيعة المستوى لحشد الموارد، التي أسفرت عن تعهدات كبيرة من كل من: أستراليا، كندا، فرنسا، إيطاليا، كازاخستان، ماليزيا، منغوليا، نيجيريا، جمهورية كوريا، المملكة العربية السعودية، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى شركتي إيرباص وبوينغ.

كما أقرت الجمعية ميزانية الإيكاو للفترة 2026 – 2028، ودعت المنظمة إلى الاستمرار في تنفيذ إصلاحات شاملة في مجالات الشفافية والمساءلة والكفاءة. وأقرت كذلك إنشاء صندوق استراتيجي يتم تمويله عبر مساهمات طوعية لسد فجوات التمويل ودعم تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية ضمن خطة عمل الإيكاو.

وأكدت الدول الأعضاء دعمها لجهود المنظمة الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية طويلة الأمد عبر تحديد الأولويات وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين الأداء التشغيلي.

وبهذا المستوى غير المسبوق من المشاركة ووجود رؤية واضحة للمستقبل، منحت الجمعية الثانية والأربعون للإيكاو تفويضًا قويًا لتوجيه الطيران العالمي نحو عصر جديد من النقل الجوي الآمن والمستدام للجميع.

الإيكاو منظمة الطيران المدني الدولي انبعاثات كربونية انتخاب مجلس الإيكاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

محطة عدلي منصور

حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور

ترشيحاتنا

بيتكوفيتش ورياض محرز

أسكت المنتقدين.. مدرب الجزائر يدافع عن رياض محرز

الاهلي

موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

الهلال السعودي

الإصابات تضرب الهلال قبل مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

فيديو

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد