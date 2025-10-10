جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

أعادت دعوى قضائية جديدة شركة جنرال موتورز إلى دائرة الضوء، لكن هذه المرة لا تتعلق باستدعاء سيارات قديمة، بل بمشكلة خطيرة يُزعم أنها أصابت بعض سياراتها الحديثة من طرازات عام 2025.

تتهم الدعوى الشركة بإنتاج سيارات مزودة بفرامل قابلة للتعطل دون إخطار العملاء بالمخاطر.

سبب الدعوى القضائية ضد جنرال موتورز

تم رفع الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من بنسلفانيا، وتشمل مالكي طرازات شيفروليه ترافيرس، جي إم سي أكاديا، بيوك إنكليف، شيفروليه كولورادو، وجي إم سي كانيون.



وفقًا للدعوى، قد تظهر المشكلة في وقت مبكر بعد التسليم، حيث تومض تحذيرات على لوحة القيادة مثل “الفرامل” و“نظام فرامل الخدمة” و“عطل في نظام ABS”، قبل أن يلاحظ السائقون ضعفًا أو فشلًا كليًا في نظام الكبح.

أفاد بعض المالكين بأن دواسة الفرامل تصبح صلبة أو تغوص بالكامل إلى الأرض.

وأفاد زوجان من مالكي سيارة ترافيرس بتعطل الأسطوانة الرئيسية للفرامل أثناء القيادة، واستبدلت جنرال موتورز القطع بموجب الضمان.

لكنهما أكدا أن الشركة لم تصلح العطل نهائيًا أو تصدر استدعاءً رسميًا حتى الآن.



تدعم الدعوى أن جنرال موتورز كانت على علم بالمشكلة مسبقًا لكنها اختارت عدم إبلاغ العملاء، مما أدى إلى انخفاض قيمة السيارات المتأثرة في السوق.

تلقى موقع NHTSA الأمريكي المعني بسلامة المرور عددًا متزايدًا من الشكاوى، أبرزها من مالك سيارة جي إم سي أكاديا دينالي 2025، الذي روى تعرضه لتحذيرات متكررة من نظام الفرامل أثناء رحلة طويلة بين نبراسكا وميزوري.

بعد عدة محاولات لإصلاح السيارة، استمرت المشكلة حتى بعد استبدال وحدة التحكم الإلكترونية (EBCM) والأسطوانة الرئيسية مرتين، مما يثير القلق بشأن موثوقية النظام بأكمله.

حتى الآن، لم تصدر جنرال موتورز بيانًا رسميًا بشأن الدعوى أو تعليقًا على مدى انتشار العطل بين سياراتها. لكن في ظل تزايد الشكاوى، يتوقع مراقبون أن تواجه الشركة ضغوطًا متزايدة من السلطات الفيدرالية لإجراء تحقيق رسمي وربما استدعاء واسع للطرازات المتأثرة.