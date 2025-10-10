أكدت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين، توقف عملية مفاوضات إسطنبول حاليا بسبب تصرفات كييف ، معربا عن آماله في أن يحافظ ترامب على الزخم السياسي لحل سلمي للوضع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في بيان له: لقد اتخذ الأوروبيون اليوم موقفا عسكريا متطرفا يصعب تفسيره.

وأضاف بيسكوف: موسكو متفائلة من وجهة نظر روح "أنكوريج" بشأن قضية تسوية الوضع في أوكرانيا على الرغم من ان نظام كييف لا يدرك أن مواقفه التفاوضية تتدهور يوما بعد يوم.

وتابع بيسكوف: استنادا إلى سلوك نظام كييف، موسكو ترى أن تطور الأحداث فيما يتعلق بتسوية الوضع ليس جيدا للغاية.