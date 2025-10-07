قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الكرملين: تسليم صواريخ "توماهوك" تصعيد خطير لكنه لن يغير وضع نظام كييف

أ ش أ

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم /الثلاثاء/، أن تسليم صواريخ "توماهوك" لاوكرانيا، سيكون تصعيدا خطيرا، لكنه لن يكون قادرا على تغيير الوضع بالنسبة لكييف.


وأضاف بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية"سبوتنك": بما يخص موقف موسكو، فقد أوضحه الرئيس بوتين بشكل لا يقبل التأويل، خلال منتدى نادي فالداي للحوار الذي جرى مؤخراً، وقد تمت هناك تسمية الأشياء بمسمياتها، ستكون هذه جولة تصعيد خطيرة، وفي الوقت نفسه، لن تغير الوضع الميداني على الجبهات بالنسبة لنظام كييف".


وكشف بيسكوف، بأن الكرملين يعتقد أنه من الضروري انتظار تصريحات أوضح من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن توريد صواريخ "توماهوك" إلى كييف، وأردف بيسكوف: نحن ندرك أننا بحاجة إلى انتظار بيانات أكثر وضوحاً، إذا صدرت، أكرر مرة أخرى.


وأشار الى أن الدبلوماسين في البلدين يقومون بعملهم، كما يجب، يعملون كثيراً، رغم أن مستوى الحوار بين الهيئات الدبلوماسية (روسيا والولايات المتحدة) لا يزال ضعيفا.


وأوضح أنه للأسف، لم يتم اتخاذ أي خطوات جادة، لم نتمكن من اتخاذها، وثمة جمود كبير في الأزمة الحالية التي تواجه العلاقات الثنائية.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أول أمس الأحد، بأن توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، سيُقوّض التوجهات الإيجابية التي برزت في العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.
 

