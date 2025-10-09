الكرملين: تأجيل انعقاد القمة الروسية العربية الأولى إلى موعد لاحق

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي، اليوم /الخميس/، على تأجيل القمة الروسية العربية الأولى، إلى موعد لاحق.

وأفاد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الجانبين الروسي والعراقي، سيُبلغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد قال، أول أمس /الثلاثاء/، إن روسيا وجّهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية؛ لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو. وأضاف: "أعتقد أن قائمة المشاركين ستكون معروفة بحدود الاثنين أو الثلاثاء (المقبلين)، وقد وجّهنا الدعوات لجميع قادة الدول (العربية) الـ22، وبالطبع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية". وتابع: "ما تزال تشكيلة المشاركين (في القمة الروسية العربية) متقلبة، نظرا للعمل النشط الجاري حاليا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. العديد من المشاركين في قمتنا مرتبطون مباشرة بهذا العمل".