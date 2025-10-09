الكرملين يعلن تأجيل القمة الروسية العربية

أعلن الكرملين اليوم الخميس تأجيل القمة الروسية العربية التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد جديد لانعقادها.

ويأتي هذا التأجيل وسط ترقب إقليمي لدور موسكو في ملفات الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة في غزة.

وكان من المقرر انعقاد القمة العربية الروسية الأسبوع المقبل، في إطار التنسيق بين الجانبين، في المرحلة المقبلة، في ضوء رؤية الجانبين، القائمة على ضرورة تعزيز التعاون، خاصة مع المعطيات الدولية الراهنة.

وكان من المفترض أن تستضيف مدينة موسكو القمة في يوم 15 أكتوبر الجارى، لبحث ملفات الطاقة عبر أوبك+، أو الأمن الغذائي والممرات البحرية، بالإضافة إلى مناقشة عددا من القضايا الأخرى في الشرق الأوسط مثل من سوريا واليمن وليبيا.