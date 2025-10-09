قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق
ترامب: السلام في الشرق الأوسط سيكون مستدامًا.. وعدة دول ستقدم أموالا كثيرة لغزة
ترامب: سيكون هناك مراسم لتوقيع اتفاق غزة في مصر
غزة سيعاد إعمارها.. ترامب: ممتن لقادة مصر وقطر وتركيا على مساعدتهم للتوصل إلى اتفاق غزة
بيان ترحيب من برلمان الاتحاد من أجل المتوسط حول التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة
أخبار العالم

الكرملين يعلن تأجيل القمة الروسية العربية

ناصر السيد

أعلن الكرملين اليوم الخميس تأجيل القمة الروسية العربية التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد جديد لانعقادها. 

ويأتي هذا التأجيل وسط ترقب إقليمي لدور موسكو في ملفات الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة في غزة.

وكان من المقرر انعقاد القمة العربية الروسية الأسبوع المقبل، في إطار التنسيق بين الجانبين، في المرحلة المقبلة، في ضوء رؤية الجانبين، القائمة على ضرورة تعزيز التعاون، خاصة مع المعطيات الدولية الراهنة.

وكان من المفترض أن تستضيف مدينة موسكو القمة في يوم 15 أكتوبر الجارى، لبحث ملفات الطاقة عبر أوبك+، أو الأمن الغذائي والممرات البحرية، بالإضافة إلى مناقشة عددا من القضايا الأخرى في الشرق الأوسط مثل من سوريا واليمن وليبيا.

الكرملين تأجيل القمة الروسية العربية القمة الروسية العربية التطورات المتسارعة في غزة

