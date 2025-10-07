الكرملين: تسليم صواريخ توماهوك لأوكرانيا تصعيد خطير لن يغير من الوضع

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف الكرملين، أنه من الضروري انتظار تصريحات أكثر وضوحا من الرئيس الأمريكي بشأن إمداد كييف بصواريخ توماهوك.

وقال بيسكوف في بيان للكرملين : موقف روسيا حول تسليم صواريخ "توماهوك" أوضحه بوتين وهذا سيكون تصعيدًا خطيرًا لكنه لن يكون قادرًا على تغيير الوضع بالنسبة لكييف.

وأضاف: لم يتم اتخاذ أي خطوات جدية لإقامة حوار بين البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية.

وتابع : روسيا تنطلق من حقيقة أن ترامب لا يزال ملتزمًا بالمساهمة في تسوية الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات.

وبحسب البيان الروسي ؛ فقد تلقي الرئيس بوتين تهنئة من نظيره الأذربيجاني بمناسبة عيد ميلاده وأجريا محادثات شملت العديد من القضايا وكانت مهمة للغاية.