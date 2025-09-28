الكرملين: بوتين مستعد للقاء ترامب في موسكو والدعوة لا تزال قائمة

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موسكو والدعوة لا تزال قائمة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي ظل التصعيد العسكري المستمر بين أوكرانيا وروسيا، وتزايد التحديات الأمنية في المنطقة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خطوة جديدة في تعزيز قدرات بلاده الدفاعية، تمثلت في استلام أول منظومة دفاع جوي متطورة من طراز "باتريوت" من إسرائيل.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الأوكرانية-الأمريكية تحركات نشطة، إذ من المقرر أن يزور وفد رسمي أوكراني الولايات المتحدة لإجراء مباحثات موسعة تشمل الملفات العسكرية والاقتصادية، وسط تهديدات روسية متصاعدة واستعداد أوكراني واضح للرد على أي تصعيد.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن بلاده تسلمت بالفعل منظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" من إسرائيل، وقد تم نشر هذه المنظومة على الفور ضمن المواقع الدفاعية الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا من المقرر أن تستلم منظومتين إضافيتين خلال الأسابيع المقبلة، وتحديدا في فصل الخريف.