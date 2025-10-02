الكرملين : المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة لن تمر دون رد من موسكو

أعلنت الرئاسة الروسية “ الكرملين ” مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في قمة مجموعة الدول العشرين.



وشدد الكرملين في بيان على أن المشاركين في النقاش الأوروبي بشأن المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة يشبهون "عصابة".



وتوعد الكرملين بالرد على ذلك قائلا : المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة لن تمر دون رد من روسيا.



وفي وقت لاحق ، أفادت صحيفة بوليتكو الأمريكية أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يمارسون ضغطا على اليابان والولايات المتحدة للحصول على موافقتهما ضمن مجموعة السبع (G7) على مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وفي وقت لاحق ، إتفق وزراء مالية مجموعة السبع على تسريع المناقشات لمواصلة استخدام أصول روسيا السيادية المجمدة لتمويل دفاع أوكرانيا.

كما إتفق وزراء مالية مجموعة السبع على استكشاف آليات أخرى من شأنها أن تسمح بزيادة الدعم المالي لأوكرانيا.

كما بحث وزراء مالية مجموعة السبع مجموعة من التدابير الاقتصادية المحتملة لزيادة الضغط على روسيا.

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن الولايات المتحدة تعتزم تكثيف ضغوطها على مجموعة الدول الصناعية السبع لدفعها إلى فرض رسوم جمركية على الهند والصين، أكبر مشتري النفط الروسي، في محاولة لإجبار موسكو على الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى فرض رسوم بنسبة 100% على البلدين بسبب استمرار تعاملهما مع روسيا، لكنه واجه تحفظات أوروبية لأن فرض مثل هذه الرسوم على شركاء تجاريين كبار سيكون معقدًا.

واقترحت واشنطن أن تتراوح الرسوم بين 50% و100%، ومع ذلك، بدا ترامب أكثر مرونة مع الهند، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات التجارية بين البلدين وتطلعه للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي للتوصل إلى اتفاق.