الكرملين يرحب بجهود الرئيس الأمريكي لإنهاء الصراع الفلسطيني

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بلاده ترحب بجهود الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته، مبينا أن موسكو تحافظ على الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ومستعدة لبذل الجهود لتسوية الوضع.

وقال بيسكوف -في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك،اليوم الثلاثاء-: إن روسيا تدعم دائما أي جهود ولها الأسبقية نحو أي جهود ذات مساعي خاصة، لمنع تلك المأساة، بالطبع، نريد تنفيذ هذه الخطة، بحيث تساعد على تحويل التطورات في الشرق الأوسط إلى مسار سلمي"، مشيرا إلى أن بلاده لا تُشارك في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة ولم ترد أي إشارات من الولايات المتحدة.

وأوضح أن روسيا تُحافظ على اتصالاتها مع جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط، وهي مستعدة لبذل الجهود لتسوية الأوضاع وتسهيل التوصل إلى تسوية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الاثنين، عن خطة مكونة من 20 بندا، تهدف إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة، وتقترح الخطة تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" بالتعاون مع الأردن ومصر، مؤكدًا أن "جميع الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

