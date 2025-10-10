قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد

ثمن النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، المشاهد التي تشهدها شوارع قطاع غزة اليوم، والتي تمثلت في صورة تعكس إعادة الروح والحياة لأهالي القطاع والفرحة التي عمت أجواء الأراضي الفلسطينية، والتي لم تغب عنها الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية وتقديرا لدور الدولة المصرية وقيادتها والدبلوماسية النشطة وما بذلوه من جهود كبيرة لوقف الحرب الغاشمة.

وأكد الجندي في بيان له اليوم أن هذه المشاهد العفوية والصادقة التي ظهرت فيها الأعلام المصرية ومرور شاحنات المساعدات الإنسانية دون عراقيل واحتفاء الشعب الفلسطيني وأهالي غزة بها، تعكس بوضوح نجاح الجهود الجبارة التي تبذلها مصر بجميع أجهزتها لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن موقف مصر ثابت وراسخ في رفض مخطط التهجير القسري الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ويؤكد على ضرورة تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه التاريخية، منددا بشدة بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وكذلك صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه الفعال لوقف هذه الجرائم التي تتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأشار النائب حازم الجندي إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في ضمان مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، والجهود المستمرة للعمل على إعادة إعمار القطاع مرة أخرى بعد انتهاء العدوان، مضيفا: "هذه هي مصر الكبيرة التي تسعى دائمًا إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وتعمل بكل قوة لحماية الأمن القومي المصري والعربي، وتدافع عن أمن واستقرار المنطقة بأكملها في وجه كل التحديات".

