سعر الدولار في أول تعاملات اليوم الجمعة
بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية
مفتي الجمهورية يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق في وفاة شقيقته
رابط استخراج شهادة التحركات إلكترونيا لإثبات السفر خارج مصر
تاجر مخدرات.. جريمة غسل 50 مليون جنيه بقنا
هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع
3 آلاف نسخة.. القبض على مالك مطبعة بحوزته كتب بدون تصريح
لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تواصل عملها لليوم الثالث
صفقة مخـ درات ضخمة.. مصرع 4 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
سورة الكهف.. اعرف موعد قراءتها يوم الجمعة وفضلها
المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى ربع مونديال الشباب
اتفاق غزة التاريخي| انسحاب إسرائيلي وهدنة شاملة برعاية مصرية.. شرم الشيخ تعيد صوت السلام
أخبار العالم

إسرائيل اليوم: الرئيس ترامب يصل مطار بن جوريون صباح الإثنين

محمود نوفل

 
افادت صحيفة إسرائيل اليوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل مطار بن جوريون صباح يوم الاثنين.

وفي وقت سابق دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، رسميًا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لإلقاء كلمة أمام البرلمان واصفا إياه بـ"رئيس السلام".

وقال "أوحانا"، بحسب وسائل الإعلام العبرية، إن هذا سيكون أول خطاب من نوعه يلقيه رئيس أمريكي منذ زيارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش إسرائيل في عام 2008.

وكتب في الدعوة التي نشرها على موقع إكس: "إن قيادتكم وشجاعتكم ومثابرتكم ورؤيتكم لم تؤدِ فقط إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، بل أدت أيضًا إلى اتفاق إقليمي غير مسبوق قبلته كل دولة تقريبا في الشرق الأوسط".

وأضاف: "إن شعب إسرائيل ينظر إليكم باعتباركم أعظم صديق وحليف للأمة اليهودية في التاريخ الحديث".

ودخل وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس رسميًا حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة، بعدما باتت جميع الأطراف موافقة على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى من خطة ترامب.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي احتفال توقيع الاتفاق بين الطرفين في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق، وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، وإعادة فتح خمسة معابر حدودية وانسحاب تدريجي لجيش الاحتلال من القطاع، وتدفق المساعدات إلى القطاع.
 

ترامب مطار بن جوريون الكنيست الإسرائيلي مدينة شرم الشيخ جورج دبليو بوش

