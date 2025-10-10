إسرائيل اليوم: الرئيس ترامب يصل مطار بن جوريون صباح الإثنين



افادت صحيفة إسرائيل اليوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل مطار بن جوريون صباح يوم الاثنين.

وفي وقت سابق دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، رسميًا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لإلقاء كلمة أمام البرلمان واصفا إياه بـ"رئيس السلام".

وقال "أوحانا"، بحسب وسائل الإعلام العبرية، إن هذا سيكون أول خطاب من نوعه يلقيه رئيس أمريكي منذ زيارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش إسرائيل في عام 2008.

وكتب في الدعوة التي نشرها على موقع إكس: "إن قيادتكم وشجاعتكم ومثابرتكم ورؤيتكم لم تؤدِ فقط إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، بل أدت أيضًا إلى اتفاق إقليمي غير مسبوق قبلته كل دولة تقريبا في الشرق الأوسط".

وأضاف: "إن شعب إسرائيل ينظر إليكم باعتباركم أعظم صديق وحليف للأمة اليهودية في التاريخ الحديث".

ودخل وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس رسميًا حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة، بعدما باتت جميع الأطراف موافقة على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى من خطة ترامب.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي احتفال توقيع الاتفاق بين الطرفين في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق، وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، وإعادة فتح خمسة معابر حدودية وانسحاب تدريجي لجيش الاحتلال من القطاع، وتدفق المساعدات إلى القطاع.

