اقترحه ترامب.. المستشار الألماني: مستعدون لتحمل المسئولية في مجلس السلام

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ضرورة التحرك السريع وعودة الرهائن بمن فيهم المواطنون الألمان إلى عائلاتهم.

وقال المستشار الألماني في تصريحات له: يجب أن يدخل وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ ويستقر ويجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة بسرعة.

وأعرب عن استعداده لتحمل المسئولية في مجلس السلام الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد المستشار الألماني على ان حل الدولتين يوفر أفضل آفاق لمستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام وأمن.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قال في وقت سابق إن السلام في غزة وإطلاق سراح الرهائن "باتا في متناول اليد"، وذلك عقب رد حركة حماس على خطة إنهاء الحرب التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عدة أيام بالبيت الأبيض.

وأضاف مستشار ألمانيا - عبر منصة إكس - أن الخطة تمثل "أفضل فرصة للسلام" في الصراع، مؤكدا دعم ألمانيا "بشكل كامل" لدعوة ترامب “للجانبين”، وفق موقع قناة "دوتيشه فيله" الألمانية.