التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
خبير استراتيجي عن اتفاق وقف إطلاق النار: يوم عظيم للشرق الأوسط
ما حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
عملية مترون.. تركيا تفكك خلية تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول
النقل تناشد قائدي المركبات عدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تغزر على السواحل الشمالية والوجه البحري
مسؤول أمريكي كبير: جنودنا لن يدخلوا غزة.. ونشر قوات مصرية وقطرية بالقطاع
وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا
حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور
أخبار العالم

أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين
فرناس حفظي

كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن الحكومة أقرّت الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) مسودة صفقة تبادل الأسرى بعد حصولها على أغلبية الأصوات، رغم معارضة كلٍّ من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وعدد من وزراء “الصهيونية الدينية”، الذين اعتبروا أن الصفقة تمثل "ثمنًا باهظًا" تدفعه إسرائيل.
ووفقًا للمراسل السياسي موتي كاستل، صوّت الوزراء بن غفير وسموتريتش وأوريت شتروك ويتسحاق فاسرلوف وعميحاي إلياهو ضد الصفقة، بينما خالف وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر موقف حزبه وأيدها.


وتنصّ الصفقة على الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، وقد نشرت القناة قائمة أولية تضم عددا من الأسماء المقرر الإفراج عنهم، من بينهم:
ماهر أبو سرور، رعاد شايخ، جهاد كاريم عزيز-روم، ماهر حمّدي زهير راشدي السلمون، باهر بدر، إبراهيم علكم، فارس غانم، وعطية أبو سمحدجة.


وتشمل بنود الصفقة أيضا انسحاب جيش الاحتلال من مناطق واسعة في قطاع غزة كانت تحت سيطرته خلال العمليات الأخيرة.

الأسرى الفلسطينيين قطاع غزة ماهر أبو سرور جيش الاحتلال بن غفير

