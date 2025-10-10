قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفر وفيات وانبعاثات.. تفويض تاريخي من الإيكاو لتحويل مستقبل الطيران العالمي
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
تجنب الاختراقات.. دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور| فيديو
السفير الفلسطيني: مصر لعبت الدور المحوري في إنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من هو المنافس العربي لـ ترامب على جائزة نوبل للسلام؟

دونالد ترامب
دونالد ترامب
القسم الخارجي

تشهد جائزة نوبل للسلام هذا العام سباقًا استثنائيًا، تتصدره أسماء من مشارب مختلفة تجمع بين السياسة والعمل الإنساني، في وقتٍ تتجه فيه الأنظار نحو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطمح إلى نيل الجائزة رغم الجدل الواسع حول ترشحه.

ووفقًا لبيانات منصة التوقعات الأمريكية بولي ماركيت، لا تتجاوز احتمالات فوز ترامب 3%، بينما تتصدر المشهد السياسية الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بنسبة 65%، تليها في المرتبة الثانية مبادرة "غرف الاستجابة للطوارئ" السودانية بنسبة 20%، وهي مبادرة إنسانية عربية المنشأ تقدم المساعدات الطبية والإغاثية في مناطق النزاع داخل السودان، وتعمل بتنسيق شعبي ومدني مستقل بعيدًا عن المؤسسات الحكومية.

ويعد ترشح "غرف الاستجابة للطوارئ" سابقةً عربية مهمة في تاريخ الجائزة، إذ يعكس الدور المتنامي للمبادرات المدنية في دعم السلم الأهلي والاستجابة للأزمات الإنسانية بعيدًا عن الأجندات السياسية. وقد اعتبر مراقبون أن ترشحها إلى جانب شخصيات دولية بارزة “يكرس فكرة أن السلام لا يصنع فقط بالاتفاقيات السياسية، بل بالجهود الميدانية التي تنقذ الأرواح وتعيد الأمل في مناطق الصراع”.

أما ترامب، الذي رشح للجائزة بدعم من شخصيات وحكومات متعددة — من بينها كوريا الجنوبية، وتيمور الشرقية، وباكستان، وإسرائيل، وبيلاروس — فيواجه انتقادات حادة تتعلق بسياساته، أبرزها انسحابه من اتفاقيات دولية، واندفاعه نحو الحروب التجارية، وتصريحاته المثيرة حول ضم جرينلاند.

ورغم أن لجنة نوبل لم تكشف رسميًا عن الفائز، أكدت وكالة "فرانس برس" أن القرار النهائي قد تم اتخاذه خلال الاجتماع الأخير للجنة في أوسلو. 

وتشير تقديرات معاهد السلام الأوروبية إلى أن حظوظ الفائز العربي، المتمثل في مبادرة "غرف الاستجابة للطوارئ"، تفوق ترامب بوضوح، في مشهد يبرز الفارق بين السلام الميداني القائم على الإغاثة والعمل المجتمعي، والسلام السياسي القائم على الصفقات والاتفاقيات المرحلية.

نوبل للسلام نوبل ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

ياس سوروب

وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي

ترشيحاتنا

مساعدات

جيش الاحتلال: 600 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميا وفقا للاتفاق

النوم

أفضل وضعيات النوم لتقليل الضغط على العمود الفقري| فيديو

الدولار

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد