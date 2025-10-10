قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار21 بكام؟
تعليم الإسكندرية يستعد لافتتاح مدرسة يابانية جديدة بالمنتزه
علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
النرويج تترقب غضب ترامب إذا لم يفز بجائزة نوبل للسلام
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
برقم قياسي جديد.. محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي من جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب يتلقى دعوة رسمية لإلقاء كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي

ترامب
ترامب
البهى عمرو

دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، رسميًا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لإلقاء كلمة أمام البرلمان واصفا إياه بـ"رئيس السلام".

وقال "أوحانا"، بحسب وسائل الإعلام العبرية، إن هذا سيكون أول خطاب من نوعه يلقيه رئيس أمريكي منذ زيارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش إسرائيل في عام 2008.

وكتب في الدعوة التي نشرها على موقع إكس: "إن قيادتكم وشجاعتكم ومثابرتكم ورؤيتكم لم تؤدِ فقط إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، بل أدت أيضًا إلى اتفاق إقليمي غير مسبوق قبلته كل دولة تقريبا في الشرق الأوسط".

وأضاف: "إن شعب إسرائيل ينظر إليكم باعتباركم أعظم صديق وحليف للأمة اليهودية في التاريخ الحديث".

ودخل وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس رسميًا حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة، بعدما باتت جميع الأطراف موافقة على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى من خطة ترامب.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي احتفال توقيع الاتفاق بين الطرفين في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق، وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، وإعادة فتح خمسة معابر حدودية وانسحاب تدريجي لجيش الاحتلال من القطاع، وتدفق المساعدات إلى القطاع.

رئيس الكنيست دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

بالصور

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد