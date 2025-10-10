قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفر وفيات وانبعاثات.. تفويض تاريخي من الإيكاو لتحويل مستقبل الطيران العالمي
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
تجنب الاختراقات.. دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور| فيديو
السفير الفلسطيني: مصر لعبت الدور المحوري في إنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو بالحزب الجمهوري: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

قال مالك فرنسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأحق بنيل جائزة نوبل للسلام وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الرئيس السيسي من جهود مستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، يجعله الأجدر بالتكريم الدولي، لأنه يعمل بصدق من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة ومنع تهجيرهم.

وأضاف فرنسيس، في تصريحات لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصري على شاشة القاهرة الإخبارية، أن إصرار الرئيس ترامب على نيل جائزة نوبل للسلام يعكس رغبته في نيل مكافأة سياسية وشخصية لا أكثر، قائلاً: "ترامب يتصرف كطفل يريد جائزة على كل ما يفعله، ولكن منحه نوبل للسلام سيكون وصمة عار على المؤسسة التي تمنحها"، مؤكدًا أن السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة" خلال تسعة أشهر يجعل الحديث عن ترشيح ترامب أمرًا غير مقبول.

وأكد فرنسيس أن مؤسسة نوبل للسلام أصبحت في السنوات الأخيرة تتعامل مع الجائزة من منطلقات سياسية أكثر منها إنسانية، مشيرًا إلى أن منحها في الماضي لشخصيات مثل باراك أوباما وياسر عرفات، رغم عدم توقف الحروب وقتها، يعكس انحرافًا عن الهدف الحقيقي للجائزة، وهو تكريم من يسعى فعلاً لتحقيق السلام.

وشدد عضو الحزب الجمهوري على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو "الإنسان الوحيد الصالح لمنحه هذه الجائزة"، لأنه يعمل ليل نهار من أجل الشعب الفلسطيني، ولولاه لكان تم تهجير الفلسطينيين من غزة، مضيفًا أن التاريخ سيسجل مواقف مصر بقيادة السيسي في حماية القضية الفلسطينية والسعي لوقف الحرب بكل الوسائل الدبلوماسية والإنسانية.

السيسي ترامب مالك فرنسيس جائزة نوبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

ياس سوروب

وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي

ترشيحاتنا

مساعدات

جيش الاحتلال: 600 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميا وفقا للاتفاق

النوم

أفضل وضعيات النوم لتقليل الضغط على العمود الفقري| فيديو

الدولار

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد