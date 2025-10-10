تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري

تلقت وزارة الخارجية اللبنانية برقية من السلطات السورية عبر السفارة السورية بتعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون من موقع رويسات العلم باتجاه بلدة كفر شوبا جنوب لبنان.

وميدانيا ؛ سُمع دويّ انفجاروفي وقت سابق ، مصدره منطقة سقي التبانة في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وحسب المعلومات الأولية فإن الدوي ناجم عن انفجار بطارية ليثيوم داخل إحدى بُور الحديد، ما أدّى إلى إصابة عاملين بجروح طفيفة، بحسب صحيفة النهار اللبنانية.

وتم إسعاف الجرحى ونقلهما إلى أحد مستشفيات طرابلس لتلقّي العلاج، في حين باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث وظروف حصوله.