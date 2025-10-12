قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المساعدات المصرية الإنسانية الموجهة إلى غزة تشمل مواد غذائية وإغاثية
قرار عاجل من التعليم يطبق بجميع مدارس التربية الخاصة
تصعيد جديد .. الاحتلال الإسرائيلي يُشن هجمات على حزب الله داخل الأراضي اللبنانية
دعاوى وقف وسحب ترخيص «فيلم الملحد» أمام المحكمة .. اليوم
وزير الخارجية الإيراني: لا ثقة بإسرائيل وأمريكا في التزامات غزة.. ولا محادثات تتجاوز الملف النووي
نصف مليون فلسطيني يعودون إلى شمال غزة
لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح لليوم الخامس
تعرف علي تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو
سعر الدولار اليوم 12-10-2025
عمرو الحديدي يُهاجم مدافع الأهلي : النادي لم يستفد من خدماته
لماذا دعا الرئيس السيسي «ترامب» لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار؟.. خبير سياسي يجيب |فيديو
أخبار العالم

نصف مليون فلسطيني يعودون إلى شمال غزة

غزة المدمرة
غزة المدمرة
محمد على

أعلن الدفاع المدني بغزة، أن نصف مليون فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ بمصر حيز التنفيذ، فيما يستمر الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.

في هذه الأثناء، أفادت التقارير أن إسرائيل استبعدت شخصيات رئيسية مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات من قائمة السجناء الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل 67211 فلسطينياً وأصابت 169961 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

نصف مليون فلسطيني شمال غزة مصر

