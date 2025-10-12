نصف مليون فلسطيني يعودون إلى شمال غزة

أعلن الدفاع المدني بغزة، أن نصف مليون فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ بمصر حيز التنفيذ، فيما يستمر الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.

في هذه الأثناء، أفادت التقارير أن إسرائيل استبعدت شخصيات رئيسية مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات من قائمة السجناء الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل 67211 فلسطينياً وأصابت 169961 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.