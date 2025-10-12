تعرف علي تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو

تُعد مباراة الليلة هي المواجهة الثالثة فقط بين منتخب مصر وغينيا بيساو عبر مختلف البطولات.. الفريقان التقيا سابقًا في مباراتين؛ نجح الفراعنة في الفوز بإحداهما، بينما انتهت الثانية بالتعادل، من دون أي خسارة للفريق المصري أمام غينيا بيساو.

وخلال هاتين المباراتين، سجل لاعبو منتخب مصر هدفين، بينما استقبلت الشباك المصرية هدفًا واحدًا فقط. ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي تاريخ لقاءات المنتخبين بهدفين، ليكون الأكثر تسجيلًا في هذه المواجهات.

أولى المباريات جمعت الجانبين في كأس الأمم الإفريقية 2022، وفاز المنتخب المصري بهدف دون رد. أما اللقاء الثاني، فكان في مرحلة الذهاب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



غيابات منتخب مصر أمام غينيا بيساو

يعاني المنتخب الوطني من ثلاثة غيابات بارزة في مواجهة الليلة. فقد خرج كل من حمدي فتحي ومروان عطية من القائمة بسبب الإيقاف، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة جيبوتي الأخيرة. كما فضّل الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم الدفع به في هذه المواجهة، ليُعفى القائد من المشاركة في المباراة والتدريبات معًا.



مشوار منتخب مصر في التصفيات

قدم الفراعنة مسارًا قويًا منذ انطلاق التصفيات المؤهلة للمونديال، وجاءت النتائج على النحو التالي:





مصر 6–0 جيبوتي – نوفمبر 2023

سيراليون 0–2 مصر – نوفمبر 2023

مصر 2–1 بوركينا فاسو – يونيو 2024

غينيا بيساو 1–1 مصر – يونيو 2024

إثيوبيا 0–2 مصر – مارس 2025

مصر 1–0 سيراليون – مارس 2025

مصر 2–0 إثيوبيا – سبتمبر 2025

بوركينا فاسو 0–0 مصر – سبتمبر 2025

جيبوتي 0–3 مصر – أكتوبر 2025



بهذه النتائج، حافظ المنتخب على سجله دون هزائم، وواصل تصدره لمساره في التصفيات بثبات وأداء متوازن هجومياً ودفاعياً



