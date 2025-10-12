قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المساعدات المصرية الإنسانية الموجهة إلى غزة تشمل مواد غذائية وإغاثية
قرار عاجل من التعليم يطبق بجميع مدارس التربية الخاصة
تصعيد جديد .. الاحتلال الإسرائيلي يُشن هجمات على حزب الله داخل الأراضي اللبنانية
دعاوى وقف وسحب ترخيص «فيلم الملحد» أمام المحكمة .. اليوم
وزير الخارجية الإيراني: لا ثقة بإسرائيل وأمريكا في التزامات غزة.. ولا محادثات تتجاوز الملف النووي
نصف مليون فلسطيني يعودون إلى شمال غزة
لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح لليوم الخامس
تعرف علي تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو
سعر الدولار اليوم 12-10-2025
عمرو الحديدي يُهاجم مدافع الأهلي : النادي لم يستفد من خدماته
لماذا دعا الرئيس السيسي «ترامب» لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار؟.. خبير سياسي يجيب |فيديو
رياضة

تعرف علي تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تُعد مباراة الليلة هي المواجهة الثالثة فقط بين منتخب مصر وغينيا بيساو عبر مختلف البطولات.. الفريقان التقيا سابقًا في مباراتين؛ نجح الفراعنة في الفوز بإحداهما، بينما انتهت الثانية بالتعادل، من دون أي خسارة للفريق المصري أمام غينيا بيساو.

وخلال هاتين المباراتين، سجل لاعبو منتخب مصر هدفين، بينما استقبلت الشباك المصرية هدفًا واحدًا فقط. ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي تاريخ لقاءات المنتخبين بهدفين، ليكون الأكثر تسجيلًا في هذه المواجهات.

أولى المباريات جمعت الجانبين في كأس الأمم الإفريقية 2022، وفاز المنتخب المصري بهدف دون رد. أما اللقاء الثاني، فكان في مرحلة الذهاب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
 

غيابات منتخب مصر أمام غينيا بيساو

يعاني المنتخب الوطني من ثلاثة غيابات بارزة في مواجهة الليلة. فقد خرج كل من حمدي فتحي ومروان عطية من القائمة بسبب الإيقاف، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة جيبوتي الأخيرة. كما فضّل الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم الدفع به في هذه المواجهة، ليُعفى القائد من المشاركة في المباراة والتدريبات معًا.
 

مشوار منتخب مصر في التصفيات

قدم الفراعنة مسارًا قويًا منذ انطلاق التصفيات المؤهلة للمونديال، وجاءت النتائج على النحو التالي:


 

  • مصر 6–0 جيبوتي – نوفمبر 2023
  • سيراليون 0–2 مصر – نوفمبر 2023
  • مصر 2–1 بوركينا فاسو – يونيو 2024
  • غينيا بيساو 1–1 مصر – يونيو 2024
  • إثيوبيا 0–2 مصر – مارس 2025
  • مصر 1–0 سيراليون – مارس 2025
  • مصر 2–0 إثيوبيا – سبتمبر 2025
  • بوركينا فاسو 0–0 مصر – سبتمبر 2025
  • جيبوتي 0–3 مصر – أكتوبر 2025
     

بهذه النتائج، حافظ المنتخب على سجله دون هزائم، وواصل تصدره لمساره في التصفيات بثبات وأداء متوازن هجومياً ودفاعياً


 

