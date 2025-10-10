فيريرا يدرس الدفع بمحمد عواد أمام ديكاداها الصومالي

يفاضل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الزمالك، بين الاستمرار في الاعتماد على الحارس محمد صبحي أو منح الفرصة للحارس محمد عواد للمشاركة أساسيًا في مباراة الفريق المقبلة أمام ديكاداها الصومالي، المقررة يوم 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن فيريرا يدرس بجدية إشراك محمد عواد، في ظل رغبته في منحه فرصة العودة للمشاركة بعد غياب طويل منذ بداية الموسم، حيث لم يظهر في أي لقاء رسمي حتى الآن.

ويهدف المدير الفني من هذا القرار إلى تجهيز عواد بدنيًا وفنيًا استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب رفع درجة الجاهزية لجميع حراس المرمى داخل الفريق، وتعزيز روح التنافس بينهم بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الحراسة خلال الموسم.