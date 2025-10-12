أسامة نبيه: منتخب الشباب ميقدرش يكسب اليابان ونيوزيلندا.. لهذه الأسباب

أكد أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن المنتخب قدم أداءً جيدًا أمام اليابان ونيوزيلندا في بطولة كأس العالم للشباب.

وقال نبيه، في تصريحات لبرنامج «الكورة مع فايق» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: "كورة إحنا منقدرش نكسب اليابان، بقدراتها وإمكانياتها والحالة البدنية والخططية والشغل اللي اتعمل معاهم على مدار 3 سنوات، نفس القصة نيوزيلندا".

وأضاف: "أنا مش بتاع كلام ابن عم حديت، أنا بتاع تحليل أداء، لما الاتحاد الدولي يطلع إحصائيات إن منتخب مصر سدد 24 تسديدة على المرمى و14 ضربة ركنية، معنى ذلك إني مسيطر على المباراة، التوفيق من عدمه مش بتاعي".

واختتم: "اللعيبة بذلت جهدًا كبيرًا جدًا، اللعيبة اكتسبت خبراتها في البطولة، ملعبوش قبل كده مباريات بنفس القوة".

وتحدث نبيه عن بعض القرارات التي اتخذها خلال فترة توليه المهمة، مؤكدًا أنه قام بمراجعة نفسه بعد المباراة الثانية مباشرة.

وأوضح أنه قدّم اعتذاره في ذلك التوقيت ليس بسبب ضغوط خارجية، وإنما تقديرًا للموقف العام وحرصًا على التصرف بمسؤولية.

وكان منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه قد تلقى خسارة أمام اليابان بهدفين نظيفين في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا في تشيلي.