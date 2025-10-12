المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يثمن جهود مصر وقطر وتركيا لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة

أعرب ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، عن تقديره للدور البارز الذي قامت به مصر وقطر وتركيا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها قادة هذه الدول لتحقيق هذه اللحظة التاريخية التي طال انتظارها.

وقال المبعوث الأمريكي، في تصريحات له: "نشكر قادة مصر وقطر وتركيا على ما بذلوه من جهد للوصول إلى هذه اللحظة"، مؤكدًا أن التعاون بين الدول الثلاث والولايات المتحدة أثبت أن المثابرة والالتزام يمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأكد ويتكوف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان يُعتبر في السابق مستحيلًا، مشيرًا إلى أن التزام الأطراف كافة كان محورياً لإنجاح العملية التفاوضية.