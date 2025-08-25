تبدأ من 93 ألف ريال.. سعر ومواصفات فورد تيريتوري 2026 في السعودية

تعتبر السيارة فورد تيريتوري واحدة من أبرز السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، كما تعد من أرخص سيارات العلامة الأمريكية المقدمة هناك، وذلك ضمن موديلات 2026، حيث تبدأ بقيمة قدرها 93,265 ريال سعودي للفئة الأولى.

مواصفات السيارة فورد تيريتوري 2026

تعتمد السيارة فورد تيريتوري 2026 على محرك تيربو، سعة 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 190 حصانًا، و320 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات DCT أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 غيارات.

فورد تيريتوري

تمتلك السيارة فورد تيريتوري 2026 باقة من التجهيزات ابرزها، شاشة تعمل باللمس قياسها 12 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد أوتو، لوحة عدادات رقمية بين 7 و12 بوصة بحسب الفئة، ونظام صوتي ترفيهي بين 6 و8 مكبرات.

فورد تيريتوري

كما تضم السيارة فورد تيريتوري 2026 مقاعد كهربائي للراكب الأمامي للتحكم في أوضاع الجلوس، مكيف هواء، نوافذ كهربائية، قفل مركزي للأبواب، حساسات ركن خلفية، مرايات ذات تحكم كهربائي، كاميرا خلفية واخرى 360 حسب الفئة، إضافة إلى وسائد هوائية يتراوح عددها بين 2 و 6 AIRBAGS.

فورد تيريتوري

أسعار السيارة فورد تيريتوري 2026 في السوق السعودي

تقدم السيارة فورد تيريتوري 2026 في السعودية بسعر يبدأ من 93,265 ريال سعودي للفئة الأولى Ambiente، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة Trend و Titanium بين 103,385 ريال و 121,308 ريال، ويصل سعر الفئة Titanium إلى 127,880 ريال سعودي.