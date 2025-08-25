5 سيارات تحمل العلامة الكورية في السوق المصري.. أسعار تبدأ من 799 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات في مصر، على مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب العلامات منها الكورية الجنوبية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة الكورية في السوق المصري بأسعار تبدأ من 799 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت RB على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتبدأ السيارة بسعر رسمي من 799,900 جنيه، وصولاً إلى 930,000 جنيه.

كيا K4

تنطلق السيارة كيا K4 موديل 2026 بسعر يبلغ 1,399,900 جنيه للفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 1,599,900 جنيه و 1,749,900 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1600 سي س، بقوة 123 حصانًا، 151 نيوتن متر، أو سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 190 حصانًا، وعزم دوران 264 نيوتن متر.

هيونداي إلنترا CN7

تبدأ أسعار السيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2025 من 1,375,000 جنيه إلى 1,930,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 126 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك وتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

كيا سيلتوس

تقدم كيا سيلتوس 2025 بسعر يبدأ من 1,249,900 جنيه وصولاً إلى 1,524,900 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي بقوة 115 حصانًا، و145 نيوتن متر، أو بمحرك اخر 1400 سي سي تيربو، بقوة 140 حصانًا، و247 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

كي جي إم توريس

تعتمد كي جي إم توريس على محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يمكنه إنتاج 168 حصانًا، و280 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعومة بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 1,575,000 جنيه و 2,090,000 جنيه.