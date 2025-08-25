قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: غلق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
بيزور التحريات.. حسام حبيب يتهم شقيق شيرين بتشويه الحقائق: لن أتنازل عن حقي
من داخل مستشفى جامعة قناة السويس.. تفاصيل حادث الحريق| شاهد
حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر
تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا
دعاء النوم يغفر ذنوب بعدد حبات الرمل.. 12 كلمة تخلصك من سبب المصائب
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات تحمل العلامة الكورية في السوق المصري.. أسعار تبدأ من 799 ألف جنيه

سيارات تحمل العلامة الكورية الجنوبية
سيارات تحمل العلامة الكورية الجنوبية
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات في مصر، على مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب العلامات منها الكورية الجنوبية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة الكورية في السوق المصري بأسعار تبدأ من 799 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت RB على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتبدأ السيارة بسعر رسمي من 799,900 جنيه، وصولاً إلى 930,000 جنيه.

كيا K4

كيا K4

تنطلق السيارة كيا K4 موديل 2026 بسعر يبلغ 1,399,900 جنيه للفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 1,599,900 جنيه و 1,749,900 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1600 سي س، بقوة 123 حصانًا، 151 نيوتن متر، أو سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 190 حصانًا، وعزم دوران 264 نيوتن متر.

هيونداي إلنترا CN7

هيونداي إلنترا CN7

تبدأ أسعار السيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2025 من 1,375,000 جنيه إلى 1,930,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 126 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك وتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

كيا سيلتوس

كيا سيلتوس

تقدم كيا سيلتوس 2025 بسعر يبدأ من 1,249,900 جنيه وصولاً إلى 1,524,900 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي بقوة 115 حصانًا، و145 نيوتن متر، أو بمحرك اخر 1400 سي سي تيربو، بقوة 140 حصانًا، و247 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

كي جي إم توريس

كي جي إم توريس

تعتمد كي جي إم توريس على محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يمكنه إنتاج 168 حصانًا، و280 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعومة بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 1,575,000 جنيه و 2,090,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات الكورية

