مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
بدء التدريب العملي لطلاب طب القاهرة الأهلية بمعامل قصر العيني ضمن بروتوكول التعاون المشترك

جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار حرص جامعة القاهرة الأهلية على توفير تدريب علمي وتطبيقي متميز لطلابها وربط الدراسة الأكاديمية بالخبرة العملية، ووفق البروتوكول الموقع بينها، وببن جامعة القاهرة الأم، ومتابعة د.محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة، تلقى طلاب كلية الطب بجامعة القاهرة الأهلية التدريب العملي داخل معامل كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة الأم، من خلال استخدام أحدث التجهيزات الطبية والتقنيات البحثية المستخدمة في التعليم الطبي، بما يسمح للطلاب باستخدام الإمكانات والمعامل والوحدات التى يحتاج إليها تخصصهم الدراسى، حيث يتلقون أرقى الخبرات العلمية والعملية على يد أساتذة الجامعة الأم..

وأكد د. محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة الأهلية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون والتكامل بين جامعة القاهرة الأم وجامعة القاهرة الأهلية، بهدف إتاحة الفرصة لطلاب كلية الطب للاطلاع على بيئة العمل الإكلينيكي داخل معامل ومراكز التدريب الطبي المتميزة بقصر العيني، بما يعزز من خبراتهم التطبيقية ويدعم مهاراتهم في الممارسة الطبية المستقبلية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب طلابها وفق أحدث الأساليب العلمية والعملية، من خلال التعاون مع كليات ومراكز جامعة القاهرة  بما يرسخ مفهوم التعليم الطبي القائم على الكفاءة، ويربط بين الجانب الأكاديمي والعملى.

وأوضح د.محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية،أن كلية الطب بجامعة القاهرة الأهلية تعمل على بناء نموذج متكامل في التعليم الطبي، يجمع بين الجانب الأكاديمي، والمهارات الإكلينيكية المبكرة، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وبما يتسق مع رؤية الدولة في تطوير التعليم الطبي وتحسين جودة مخرجاته.

ومن جانبه، أشار د. حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن طلاب كلية الطب بجامعة القاهرة الأهلية قد أجروا جولات تعريفية داخل معامل الكلية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي من الأساتذة والمتخصصين حول أساليب التدريب العملي وأحدث الأجهزة والمعامل المستخدمة في العملية التعليمية، مؤكدًا أن التدريب العملي يمثل جزءًا أساسيًا من خطة الكلية لتدريب الطلاب وفق معايير التعليم الطبي العالمية، وتساعدهم على تطبيق ما يتلقونه من معرفة نظرية داخل قاعات الدروس في بيئة عمل واقعية، بما يؤهلهم ليصبحوا أطباء على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والعملية.

وقد أبدى الطلاب سعادتهم بوجودهم في كليات الجامعة الأم، مؤكدين أن التحاقهم بجامعة القاهرة الأهلية، بخبرة وعراقة الجامعة الام، يطمئنهم على تلقيهم أحدث ما وصل إليه العلم وإعدادهم بصورة تمكنهم من المنافسة بقوة، في سوق العمل على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

جامعة القاهرة الأهلية جامعة القاهرة القاهرة الأهلية

